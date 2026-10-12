إسكان النواب تشكّل لجنة لمتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية

قررت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمود طاهر، أمين سر اللجنة، لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الجديد.

وقال طاهر إن اللجنة الفرعية ستتابع نسب التنفيذ والمعوقات التي تواجه المشروعات، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتنظيم زيارات ميدانية بمختلف المحافظات، للعمل على تذليل العقبات وتسريع الإنجاز، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة عمل لجنة الإسكان

وأوضح أن خطة عمل لجنة الإسكان تتضمن أربعة ملفات رئيسية، تشمل متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي، وقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ودراسة مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وحوكمة أعمال التطوير والوساطة والتسويق، إلى جانب متابعة آثار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بالإيجارات، وتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر وتوفير البدائل السكنية.

وأضاف أن اللجنة قررت تفعيل أربع لجان فرعية؛ تختص الأولى بمتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي برئاسته، والثانية بقياس أثر قانون التصالح، والثالثة بتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط، والرابعة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإسكان.