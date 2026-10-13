العكلوك: نثمن موقف الرئيس السيسي بالوقوف ضد مخططات التهجير

أكد مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن اجتماع المندوبين بالجامعة العربية ناقش التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال في الضفة وغزة.



وأضاف مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية لإكسترا نيوز، أن اجتماع المندوبين بالجامعة العربية أكد ضرورة تفعيل أدوات وآليات العمل العربي المشترك لحماية الشعب الفلسطيني.



وأشار مندوب فلسطين بجامعة الدول العربي، إلى أن استدعاء سفراء كولومبيا في الدول العربية للتنديد بخطوة بلدهم المتوقعة لافتتاح سفارة لها في القدس.



وأوضح مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، أننا نثمن موقف الرئيس السيسي بالوقوف ضد مخططات التهجير.