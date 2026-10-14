قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الدواجن 21% في أكتوبر 2026.. والتجار: تصحيح وسعر عادل بعد التراجعات الكبيرة
قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”
وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
باكستان تحث على إصلاحات لمواجهة تحديات التجارة والمناخ
عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز
أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة
بعد 11 سنه جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي بالمنيا.. صور
أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش
وزير المالية: نتطلع للحصول علي تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ
تجاوز الـ 14 جنيهاً.. ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم
وزير الصناعة: وقف تصدير خامات تعدينية.. وطرح مجمعات صناعية جديدة.. الحرب الإيرانية اندلعت بعد 10 أيام من تولي الوزارة
الخارجية الروسية: لم نتلقَّ أي طلب للوساطة بين السعودية والفصائل اليمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صناعة الدواجن ومقاومة المضادات الحيوية وسلامة الغذاء تتصدر مؤتمر الطب البيطري

مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

تطلق جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجلس الصحي المصري، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الطب البيطري، خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2026، تحت شعار «الطب البيطري بين البحث العلمي والابتكار في ضوء فرص وتحديات سوق العمل والصحة الواحدة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الطب البيطري والصحة العامة وسلامة الغذاء.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور إسماعيل إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر والعرب، والأستاذ الدكتور سمير أحمد الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ.

ومن المقرر افتتاح المؤتمر يوم الثلاثاء 3 نوفمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، على أن تستكمل الفعاليات العلمية خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، عبر مجموعة من المحاضرات والجلسات العلمية التي تناقش أحدث التطورات البحثية والتطبيقية في الطب البيطري، وسبل توظيف الابتكار لمواجهة تحديات سوق العمل وتعزيز منظومة الصحة الواحدة.

ويشهد الافتتاح جلسة علمية كبرى بعنوان «صناعة الدواجن: بين معوقات السوق وحلول البحث العلمي المبتكرة»، بمشاركة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين المصريين والعرب، محاضرًا، إلى جانب الأستاذ الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ الدواجن المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، والدكتور يحيى زكريا عيد، أستاذ الدواجن ورئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور مجدي القاضي، أستاذ الدواجن المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، والدكتور نبيل عبد الجابر يس، أستاذ مراقبة الأغذية المتفرغ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.

ويستهدف المؤتمر تطوير حلول بيطرية مبتكرة لتشخيص أمراض الثروة الحيوانية والداجنة وعلاجها، ورفع معايير الممارسات البيطرية في مجال الاستزراع السمكي وجودة الأحياء المائية، إلى جانب تأهيل الكوادر البيطرية للتخصصات الدقيقة ومواكبة متطلبات سوق العمل والمعايير الصحية العالمية.

كما يناقش المؤتمر تعزيز دور الطب البيطري في استدامة الإنتاج الحيواني والداجني، وترسيخ منظومة الرقابة البيطرية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتعظيم المردود الاقتصادي للطب البيطري في ظل التحديات البيئية العالمية، فضلًا عن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة لمكافحة التهديدات الوبائية، ودمج علوم الوراثة والتناسل في تحسين الصحة والإنتاجية الحيوانية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة البيطرية.

وتتضمن المحاور العلمية للمؤتمر الممارسات البيطرية الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، والابتكار والتحول الرقمي في إدارة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، وجودة الإنتاج الحيواني واستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي المستدام، فضلًا عن الرقابة والتشريعات الصحية المرتبطة بسلامة الغذاء.

وتبحث الجلسات أيضًا منظومة الصحة الواحدة التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ومكافحة الأمراض المشتركة ورسم الخرائط الوبائية، وتأثير التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية على قطاع الطب البيطري، وفرص الاستثمار وريادة الأعمال وآفاق تطوير سوق العمل البيطري، إلى جانب التأهيل المهني والتميز التخصصي للكوادر البيطرية ودور المهنة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني والصحة العامة.

منظومة الصحة الواحدة

وفي إطار المحاضرات العلمية المتخصصة، يلقي الدكتور هاينريش نويباور، أستاذ ومدير معهد العدوى البكتيرية والأمراض الحيوانية المنشأ بمعهد فريدريش لوفلر، محاضرة بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على مسببات الأمراض البكتيرية المشتركة بين الإنسان والحيوان وانعكاساتها على الصحة العامة»، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بجامعة كفر الشيخ.

كما يقدم الدكتور إسماعيل إبراهيم إسماعيل، أستاذ التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، محاضرة بعنوان «البحث العلمي والابتكار: شراكة نحو مستقبل مستدام»، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر محاضرة للدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، أستاذ الطفيليات ورئيس جامعة كفر الشيخ السابق ورئيس اللجنة العليا للبورد المصري في الطب البيطري، بعنوان «إطلاق البورد المصري البيطري»، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في الساعة الثالثة والربع عصرًا، بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

ويلقي الدكتور حسين محمود المغربي، أستاذ الجراحة البيطرية ونائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، محاضرة بعنوان «التطوير المهني المستمر في الطب البيطري وفقًا لقواعد المجلس الصحي المصري»، يوم الأربعاء 4 نوفمبر.

ويحاضر الدكتور محمد فيصل عبد الكريم، أستاذ كرسي طب الأحياء المائية بجامعة ولاية ميتشجان الأمريكية ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة في قضايا التلوث البحري، يوم الخميس 5 نوفمبر، في الساعة العاشرة صباحًا، حول «البيئة المائية ونهج الصحة الواحدة: الحلقة المفقودة».

كما يقدم الدكتور أحمد محمد جلال محمد، أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومساعد عميد الكلية لسياسات الدواء البيطري ومنظومة الصحة الواحدة، محاضرة بعنوان «مقاومة مضادات الميكروبات.. تحدٍ صحي عالمي»، في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباح الخميس 5 نوفمبر.

وتشمل جلسات اليوم نفسه محاضرة للدكتور فكري محمد حسين، أستاذ التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي وأمين لجنة العلوم الطبية البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات، بعنوان «من الابتكار الإنجابي إلى الصحة الواحدة: رحلة الأبقار الحلوب»، في الساعة الخامسة مساءً، تليها محاضرة للدكتور عبد الناصر عبد اللطيف بكر، أستاذ ورئيس قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، حول «التحديات والفرص لتعزيز إنتاج الحليب في مصر».

كما تتضمن الفعاليات محاضرة للدكتور محمد خالد السيد المسلمي، أستاذ الرقابة الصحية ووكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، بعنوان «سلامة الأغذية في المنشآت والصحة العامة»، والمقرر عقدها يوم الخميس 5 نوفمبر، في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار دعم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والنقابية والجهات المعنية بالتأهيل والتطوير المهني، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والتطبيقات العملية، بما يسهم في تطوير منظومة الطب البيطري ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، وفتح آفاق جديدة أمام الخريجين في التخصصات الدقيقة ومجالات الاستثمار والابتكار، فضلًا عن دعم جهود حماية الثروة الحيوانية وتحقيق سلامة الغذاء والأمن الصحي.

جامعة كفر الشيخ النقابة العامة للأطباء البيطريين المجلس الصحي المصري الطب البيطري كلية الطب البيطري الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي مدينة شرم الشيخ صناعة الدواجن الاستزراع السمكي التغيرات المناخية معهد العدوى البكتيرية والأمراض الحيوانية معهد فريدريش لوفلر الأطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

دعاء الفجر

دعاء الفجر .. أدعية مستجابة بعد الأذان وتفك الكرب وتزيد الرزق

أقطاي عبدالله

سر استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي

مباراة القمة

المساعد حسم الأمر.. إبراهيم نورالدين: «شيكو بانزا» خلق الاحتكاك مع «داري» ولا يستحق ركلة جزاء

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تصعيد ميداني في غزة.. شهداء وقصف مكثف ونزوح من المناطق الشرقية بالقطاع

اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

كيف نجحت القوات الجوية في تحقيق انتصار تاريخي على جيش العدو؟..خبير عسكري يوضح

أمطار

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءًا من الخميس

بالصور

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد