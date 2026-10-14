صناعة الدواجن ومقاومة المضادات الحيوية وسلامة الغذاء تتصدر مؤتمر الطب البيطري

تطلق جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجلس الصحي المصري، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الطب البيطري، خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2026، تحت شعار «الطب البيطري بين البحث العلمي والابتكار في ضوء فرص وتحديات سوق العمل والصحة الواحدة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الطب البيطري والصحة العامة وسلامة الغذاء.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور إسماعيل إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر والعرب، والأستاذ الدكتور سمير أحمد الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ.

ومن المقرر افتتاح المؤتمر يوم الثلاثاء 3 نوفمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، على أن تستكمل الفعاليات العلمية خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، عبر مجموعة من المحاضرات والجلسات العلمية التي تناقش أحدث التطورات البحثية والتطبيقية في الطب البيطري، وسبل توظيف الابتكار لمواجهة تحديات سوق العمل وتعزيز منظومة الصحة الواحدة.

ويشهد الافتتاح جلسة علمية كبرى بعنوان «صناعة الدواجن: بين معوقات السوق وحلول البحث العلمي المبتكرة»، بمشاركة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين المصريين والعرب، محاضرًا، إلى جانب الأستاذ الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ الدواجن المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، والدكتور يحيى زكريا عيد، أستاذ الدواجن ورئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور مجدي القاضي، أستاذ الدواجن المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، والدكتور نبيل عبد الجابر يس، أستاذ مراقبة الأغذية المتفرغ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.

ويستهدف المؤتمر تطوير حلول بيطرية مبتكرة لتشخيص أمراض الثروة الحيوانية والداجنة وعلاجها، ورفع معايير الممارسات البيطرية في مجال الاستزراع السمكي وجودة الأحياء المائية، إلى جانب تأهيل الكوادر البيطرية للتخصصات الدقيقة ومواكبة متطلبات سوق العمل والمعايير الصحية العالمية.

كما يناقش المؤتمر تعزيز دور الطب البيطري في استدامة الإنتاج الحيواني والداجني، وترسيخ منظومة الرقابة البيطرية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتعظيم المردود الاقتصادي للطب البيطري في ظل التحديات البيئية العالمية، فضلًا عن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة لمكافحة التهديدات الوبائية، ودمج علوم الوراثة والتناسل في تحسين الصحة والإنتاجية الحيوانية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة البيطرية.

وتتضمن المحاور العلمية للمؤتمر الممارسات البيطرية الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، والابتكار والتحول الرقمي في إدارة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، وجودة الإنتاج الحيواني واستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي المستدام، فضلًا عن الرقابة والتشريعات الصحية المرتبطة بسلامة الغذاء.

وتبحث الجلسات أيضًا منظومة الصحة الواحدة التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ومكافحة الأمراض المشتركة ورسم الخرائط الوبائية، وتأثير التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية على قطاع الطب البيطري، وفرص الاستثمار وريادة الأعمال وآفاق تطوير سوق العمل البيطري، إلى جانب التأهيل المهني والتميز التخصصي للكوادر البيطرية ودور المهنة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني والصحة العامة.

منظومة الصحة الواحدة

وفي إطار المحاضرات العلمية المتخصصة، يلقي الدكتور هاينريش نويباور، أستاذ ومدير معهد العدوى البكتيرية والأمراض الحيوانية المنشأ بمعهد فريدريش لوفلر، محاضرة بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على مسببات الأمراض البكتيرية المشتركة بين الإنسان والحيوان وانعكاساتها على الصحة العامة»، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بجامعة كفر الشيخ.

كما يقدم الدكتور إسماعيل إبراهيم إسماعيل، أستاذ التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، محاضرة بعنوان «البحث العلمي والابتكار: شراكة نحو مستقبل مستدام»، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر محاضرة للدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، أستاذ الطفيليات ورئيس جامعة كفر الشيخ السابق ورئيس اللجنة العليا للبورد المصري في الطب البيطري، بعنوان «إطلاق البورد المصري البيطري»، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في الساعة الثالثة والربع عصرًا، بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

ويلقي الدكتور حسين محمود المغربي، أستاذ الجراحة البيطرية ونائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، محاضرة بعنوان «التطوير المهني المستمر في الطب البيطري وفقًا لقواعد المجلس الصحي المصري»، يوم الأربعاء 4 نوفمبر.

ويحاضر الدكتور محمد فيصل عبد الكريم، أستاذ كرسي طب الأحياء المائية بجامعة ولاية ميتشجان الأمريكية ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة في قضايا التلوث البحري، يوم الخميس 5 نوفمبر، في الساعة العاشرة صباحًا، حول «البيئة المائية ونهج الصحة الواحدة: الحلقة المفقودة».

كما يقدم الدكتور أحمد محمد جلال محمد، أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومساعد عميد الكلية لسياسات الدواء البيطري ومنظومة الصحة الواحدة، محاضرة بعنوان «مقاومة مضادات الميكروبات.. تحدٍ صحي عالمي»، في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباح الخميس 5 نوفمبر.

وتشمل جلسات اليوم نفسه محاضرة للدكتور فكري محمد حسين، أستاذ التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي وأمين لجنة العلوم الطبية البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات، بعنوان «من الابتكار الإنجابي إلى الصحة الواحدة: رحلة الأبقار الحلوب»، في الساعة الخامسة مساءً، تليها محاضرة للدكتور عبد الناصر عبد اللطيف بكر، أستاذ ورئيس قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، حول «التحديات والفرص لتعزيز إنتاج الحليب في مصر».

كما تتضمن الفعاليات محاضرة للدكتور محمد خالد السيد المسلمي، أستاذ الرقابة الصحية ووكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، بعنوان «سلامة الأغذية في المنشآت والصحة العامة»، والمقرر عقدها يوم الخميس 5 نوفمبر، في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار دعم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والنقابية والجهات المعنية بالتأهيل والتطوير المهني، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والتطبيقات العملية، بما يسهم في تطوير منظومة الطب البيطري ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، وفتح آفاق جديدة أمام الخريجين في التخصصات الدقيقة ومجالات الاستثمار والابتكار، فضلًا عن دعم جهود حماية الثروة الحيوانية وتحقيق سلامة الغذاء والأمن الصحي.

