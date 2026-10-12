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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الشرقية يحصن 426 ألف طائر وينفذ 401 ندوة وجولة إرشادية خلال شهر سبتمبر الماضي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتنميتها، وتوفير أوجه الرعاية والتحصين والوقاية من الأمراض الوبائية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بتحصين (٤٢٦ ألف و٤١٢) طائرًا ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى، من خلال لجان التحصين التي مرت على (١٩٧٥) منزلًا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

وأضاف مدير المديرية أنه تم سحب عينات ما قبل البيع من (٩٦) مزرعة دواجن، شملت فحص (٥٦٧) مسحة لعدد (٦٦٧ ألف و٣٨٨) طائرًا، إلى جانب استخراج (١٢٤٠) تصريحًا لما قبل البيع، فضلًا عن المتابعة الصحية البيطرية لـ(١٨) مزرعة سمكية، دعمًا لجهود الحفاظ على الثروة الداجنة والسمكية.

وفي مجال التوعية والإرشاد البيطري، نظمت المديرية (٤٠١) ندوة وجولة إرشادية للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والمشتركة، إلى جانب تنفيذ (٢٩٦) لقاءً إرشاديًا مباشرًا مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، و(٦٧) لقاءً مكتبيًا، بهدف نشر الوعي بطرق الوقاية والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري استمرار جهود المديرية في تنفيذ البرامج الوقائية والإرشادية، ومتابعة الحالة الصحية لمزارع الدواجن والأسماك، بما يسهم في تنمية الثروة الداجنة والسمكية والحفاظ على الصحة العامة.

الشرقية محافظ الشرقية الثروة الحيوانية مديرية الطب البيطري

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