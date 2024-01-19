رد فعل مفاجئ لشقيق ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن أحمد العوضي

وجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

ونشر وائل، صورة لشقيقته في الصغر، عبر "ستوري" حسابه على فيسبوك، وعلق: "ربنا يكتبلك الخير ويطبطب على قلبك" الصمت لغة الملوك".

وفي تدوينة أخرى، كتب شقيق ياسمين عبد العزيز: "والله انا حزين علي حصل جدا وحزين الي الناس وصلتلوا من سواد القلب 💔 ربنا يهدي الجميع و طبطبوا علي بعض الدنيا مش دايمه لحد".

على جانب آخر، أسدلت ياسمين عبد العزيز، الستار حول شائعة تعرضها للخيانة من العوضي وكان سببا في طلاقهما، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شئ قدري (مش بإيدينا)".

كانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه، لتنفصل عنه في يناير 2024.

وكانت "ياسمين" كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.