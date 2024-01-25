بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

أثارت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسبب صدق تنبأها في طلاق ياسمين عبد العزيز من العوضي خلال عام ٢٠٢٤.



كشفت ليلي عبد اللطيف في حوار تلفزيوني أمس عن بعض التصريحات المثيرة للجدل و التي تداولها مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي والتي كان من ضمنها:" أنا مش منجمة."

قالت ليلي عبد اللطيف:"أنا مش منجمة….دايما بقول كذب المنجمون ولو صدقوا….أنا مش منجمة وليس لي علاقة بعالم النجوم."

أضافت ليلي عبد اللطيف في حوارها:"دا كان احساس وانا عندي إلهام وإحساس قوي مش أكتر، كما عبرت عن حزنها لانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قائلة إنها تصلي لأجلهما."