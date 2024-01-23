بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

أعلن السيناريست والمؤلف محمود حمدان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن نقل الفنان أحمد العوضي إلى المستشفى.

وكتب محمود حمدان في منشوره: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

وقد تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية بعد أسبوع من إعلان انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، ما جعل البعض يتساءل عن الآثار الجسدية التي يتعرض لها الرجل بعد الطلاق.

الآثار الجسدية للطلاق على الرجال

تؤكد دراسة نشرت مؤخرا في مجلة صحة الرجال (JMH) أن المطلقين، رجالا ونساء، يعانون من معدلات أعلى من الوفيات والاكتئاب والمرض بشكل عام وتعاطي المخدرات مقارنة بالمتزوجين.

على الرغم من أن تقرير JMH يركز على الرجال، إلا أن دراسات أخرى تؤكد أن كلا الطرفين يعانيان من مشاكل صحية ضارة أكثر من أولئك الذين يحافظون على زواج سعيد، فيما يلي بعض المشاكل الصحية الجسدية والعاطفية الأكثر شيوعًا التي يعاني منها المطلقون:

بسبب ضعف جهاز المناعة، يصاب الرجال والنساء المطلقون بنزلات البرد وحالات الإنفلونزا بشكل أكبر، والرجال المطلقون لديهم معدلات أعلى بكثير من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

يعاني كل من الرجال والنساء المطلقين من تغيرات شديدة في وزنهم، كما يبلغ معدل الوفيات بين الرجال المطلقين ما يقرب من 250 في المائة أعلى من الرجال المتزوجين.

يعاني الرجال المطلقون من النوبات القلبية والسكتات الدماغية أكثر من الرجال غير المطلقين.

تتفاقم بعض المشاكل الصحية بسبب انخفاض مستوى المعيشة والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المطلقون، وغالبًا ما يفقدون بعض الأصدقاء، لذلك لم يعد لديهم نفس الدعم العاطفي الذي كانوا يتمتعون به قبل الطلاق.

المصدر: rightlawyers