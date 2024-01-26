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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجل وطني دوره بارز.. وزير الشباب والرياضة ينعي العامري فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغفور له العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الشباب والرياضة:" العامري فاروق كان رجلاً وطنياً، وكان له دور بارز في دعم الرياضة المصرية، وكان دائمًا يسعى إلى تطوير الرياضة المصرية ورفع مكانتها، وكان شخصية محبوبة من الجميع، وكان له دور بارز في خدمة النادي الأهلي".

وأكد "صبحي" أن الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معرباً عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.

وقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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