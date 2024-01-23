كان هيموت بسببها.. مشكلة العامري فاروق الصحية وطريقة إنقاذ المصاب بها

تداول نشطاء السوشيال ميديا أنباء وفاة العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلى فى الساعات الأخيرة ولكن شقيقه نفى هذا الخبر.

وحذف عدد كبير من الرياضيين والمشهير خبر وفاة العامرى فاروق من على صفحاتهم على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بعد خروج تصريحات تؤكد أنه مازال على قيد الحياة.

وكشفت مصادر مقربة من العامرى فاروق عن تعرضه لتوقف عضلة القلب، ثم تم انعاشه وهى حالة طبية خطيرة تحتاج لتدخل علاجى سريع وبشكل صحيح.

وفي هذا الإطار نعرض لكم القائمة الكاملة لعلاج مشكلة توقف عضلة القلب التى تعرض لها العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلى مؤخرا.



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يشمل علاج توقف القلب المفاجئ :

الإنعاش القلبي الرئوي

يحتاج علاج توقف القلب المفاجئ الذي عاني منه فارق العامري مؤخرا إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لإعادة ضبط نظم القلب ويُطلق على هذا الإجراء إزالة الرجفان وإنقاذ حياة المصاب.

ويمكنك إجراؤه باستخدام جهاز مُزيل الرجفان الخارجي التلقائي إذا كان متاحًا، وتوجد هذه الأجهزة في الكثير من الأماكن العامة.

الأدوية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب والسيطرة على أعراضه.

إجراء طبي أو جراحة في القلب لوضع أجهزة القلب أو لعلاج انسداد.

يُجري الأطباء في غرفة الطوارئ اختبارات لمعرفة الأسباب، مثل احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو فشل القلب أو تغيرات في مستويات الكهارل وتعتمد طرق العلاج على الأسباب.

أدوية محددة

يمكن استخدام الأدوية للمساعدة على استعادة نظم القلب الطبيعي وتُسمى هذه الأدوية مضادة لاضطراب النظم.

ومن الأدوية الأخرى التي يمكن استخدامها لعلاج أسباب توقف القلب المفاجئ أو الحد من مخاطره:

حاصرات مستقبِلات بيتا

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

محصرات قنوات الكالسيوم.

الجراحات أو الإجراءات الطبية الأخرى

قد تكون الجراحات والعلاجات الأخرى مطلوبة لتصحيح مشكلة في نظم القلب، أو فتح انسداد، أو زرع جهاز لمساعدة القلب على العمل بكفاءة أفضل وقد تتضمن الخيارات ما يلي:

مقوّم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع.

مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع هو جهاز يعمل بالبطارية يُزرع تحت الجلد بالقرب من عظم الترقوة، ويشبه جهاز تنظيم ضربات القلب.

ويراقب نظم القلب باستمرار فإذا وجد الجهاز خللاً في ضربات القلب، فإنه يرسل صدمات كهربائية لإعادة نظم القلب إلى وضعه الطبيعي ومن ثم يمكنه منع حدوث تغير في ضربات القلب قد يكون مهددًا للحياة.

تركيب منظم ضربات القلب



رأب الأوعية التاجية

يُعرف كذلك بالتدخل التاجي عن طريق الجلد، ويفتح هذا العلاج شرايين القلب المغلقة أو المسدودة. ويمكن إجراء رأب الأوعية بالتزامن مع إجراء القسطرة التاجية، وهو اختبار ينفذه الأطباء لتحديد موضع الشرايين الضيقة المتصلة بالقلب.

في هذا الإجراء، يُدخِل الطبيب أنبوبًا رفيعًا ومرنًا في أحد الأوعية الدموية، في الأربية عادةً، ويحركه إلى منطقة الانسداد ثم يوسِّع بالونًا صغيرًا مثبتًا على طرف ذلك الأنبوب. ويؤدي ذلك إلى فتح الشريان ويحسِّن تدفق الدم إلى القلب.

يمكن تمرير أنبوب شبكي معدني يُسمى دعامة عبر الأنبوب. وتبقى الدعامة في الشريان، وتساعد في إبقائه مفتوحًا.

جراحة مجازة الشريان التاجي: تُسمى كذلك جراحة تطعيم مجازة الشريان التاجي، وتنشئ هذه الجراحة مسارًا جديدًا يتدفق الدم من خلاله إلى القلب ملتفًا حول شريان مسدود ويؤدي ذلك إلى استعادة تدفق الدم إلى القلب.

الاستئصال القسطري باستخدام الترددات الراديوية يهدف هذا العلاج إلى حجب مسار إشارات القلب الخاطئة.

إذ يمكن أن يؤدي وجود مشكلات في إشارات القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب في هذا الإجراء، يُمرر أنبوب قسطرة مرن أو أكثر من أنبوب عبر الأوعية الدموية إلى داخل القلب.

وتُستخدم حرارة معروفة باسم طاقة الترددات الراديوية على نهاية القسطرة لتكوين ندبات صغيرة في القلب ويؤدي ذلك إلى حجب إشارات عدم انتظام ضربات القلب.

جراحة القلب التصحيحية

يمكن إجراء جراحة لتصحيح مشكلات القلب الموجودة منذ الولادة، أو لعلاج أمراض صمامات القلب أو عضلة القلب المريضة.