بعد القلق منه .. إليك طرق علاج الجدري المائي

سادت حالة من القلق بين أولياء الأمور بسبب أنباء انتشاره الجدري المائي في المدارس واحتمالية تأجيل الامتحانات.

ونفت وزارة التربية والتعليم انتشار الجدري المائي بين طلاب المدارس وأكدت أن الإصابات محدودة لا تستدعى إلغاء أو تأجيل الامتحانات.

وبالرغم من عدم وجود علاج لمرض الجدري المائي نهائي حتى الان الأعراض عادة تزول من تلقاء نفسها خاصة إذا تناول المصاب العلاجات الخاصة بتخفيف الأعراض ومنع المضاعفات.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك تشمل العلاجات الشائعة لمرض الجدري المائي ما يلي:

الأدوية المضادة للحساسية: مثل الديفينهيدرامين (بينادريل) أو الديفينهيدرامين تساعد هذه الأدوية في تخفيف الحكة.

الأدوية المضادة للفيروسات: مثل أسيكلوفير (زوفيراكس) و يمكن أن تساعد هذه الأدوية في تقصير مدة المرض ومنع المضاعفات.

التطعيم

يتوفر لقاح للجدري المائي. يوصى بالتطعيم لجميع الأطفال في سن 12 شهرًا أو أكثر ويمكن أن يساعد التطعيم في منع الإصابة بالجدري المائي أو تخفيف حدة الأعراض إذا أصبت بالعدوى.