وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

أثار خبر وفاة دكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ أمراض الجلدية، حالة من الصدمة بين نشطاء السوشيال ميديا ومحبيه من الشخصيات العامة والمواطنين البسطاء.

موعد ومكان الجنازة

أعلن الدكتور محمد نجل الدكتور هانى الناظر، وفة والده منذ دقائق فى منشور على الفيسبوك، قائلا" انا لله وإنا إليه راجعون ، توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".

صدمة وفاة دكتور هانى الناظر

وتفاعل المتابعون ورواد السوشيال ميديا من مصر والعالم العربي بشكل سريع مع خبر وفاة الدكتور محمد هانى الناظر وسادت حالة من الحزن على الطبيب الشهير.

هاني الناظر

سبب وفاة دكتور هانى الناظر

وكان سبب وفاة دكتور هانى الناظر هو إصابته بمرض السرطان، وأعلن هذا فى نهاية شهر أكتوبر 2023 عن وكان نوع السرطان الذي أصيب به يسمى ليمفومة بيركت.

ومر الدكتور هانى الناظر المستشفى برحلة علاج السرطان منذ اكتوبر الماضى وبدأ العلاج الكيماوي فى شهر أكتوبر 2023 وعانى حينها من متاعب شديدة ولكنه تمكن من التعافي سريعا خاصة فى ظل الدعم النفسي الكبير من محبيه ودعواتهم الكثيفة.

وقبل وفاة دكتور هانى الناظر بأيام قليلة تدهورت حالته جدا وعاد للمستشفى مرة أخرى وطلب ابنه دكتور محمد الناظر من محبيه الدعاء له لأن حالته حرجة ولكن إرادة الله كانت نفاذة وفوجئنا فى ظهر اليوم بخبر وفاة دكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ أمراض الجلدية.