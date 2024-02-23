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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

فادى إبراهيم
فادى إبراهيم

يعرف الفنان فادى إبراهيم  بأنه من أجمل الممثلين العرب، وقدم العديد من الأعمال الفنية، سواء داخل بلده لبنان، أو بالتعاون مع دول أخرى.

وأعلنت عائلة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، نقله إلى العناية المركزة مؤخرا؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة، وطلبوا من الجمهور الصلاة والدعاء له بالشفاء.

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وتأتى هذه الأزمة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم؛ بعد معاناته من مضاعفات مرض السكر حيث بدأت الأزمة منذ شهرين وتم بتر ساقه.

ويعد مرض السكر الذي عانى منه الفنان فادى إبراهيم، من أكثر المشكلات الصحية انتشارا فى العالم، وبالرغم من مضاعفاته الخطيرة؛ إلا أنه يمكن السيطرة عليه من خلال الوعي الكافي به.

فادي ابراهيم
فادي ابراهيم

ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن مرض السكر الذي يعاني منه الفنان فادي إبراهيم وفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك”.

أعراض مرض السكر 

تعتمد قوة الأعراض على مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وقد لا تظهر أعراض على بعض الأشخاص، وخصوصًا إذا كانت لديهم مقدمات السكري أو السكري الحملي أما في حال الإصابة بالسكري من النوع الأول، فإن الأعراض عادة ما تظهر بسرعة وبقوة.

وإليكم أعراض مرض السكر من النوع الأول والنوع الثاني:

الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.
كثرة التبول دون سبب.
فقدان الوزن من دون قصد
الشعور بالتعب والضعف.
سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية.
الرؤية الضبابية.
بطء التئام الجروح والقرح.
الإصابة بالكثير من العدوى مثل اللثة والجلد والمهبل.

مرض السكر
مرض السكر

السيطرة على مرض السكر 

تناوُل أطعمة صحية

اختر أطعمة منخفضة الدهون والسعرات الحرارية وغنية بالألياف فتناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة. 

ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية

احرص على ممارسة التمارين الهوائية المعتدلة “ متوسطة الشدة” لمدة 30 دقيقة تقريبًا كل يوم خلال معظم أيام الأسبوع أو 150 دقيقة أسبوعيًا.

التخلص من الوزن الزائد

إذا كان وزنك زائدًا، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بداء السكري بإنقاص 7% من وزن الجسم ولكن يجب تجنب إنقاص الوزن أثناء الحمل وركز على عمل تغييرات على المدى الطويل في عادات تناول الطعام وممارسة الرياضة.

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