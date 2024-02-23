بعد بتر ساقه.. الفنان فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة

كشفت مواقع إخبارية لبنانية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، بعد بتر ساقه قبل نحو شهرين.

وقالت المواقع اللبنانية، إن عائلة فادي إبراهيم أصدرت بيانا، مضمونه: "بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات.

وأضاف بيان عائلة إبراهيم: "نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت، إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".

بتر ساق الفنان فادي إبراهيم

أكدت نقابة المهن التمثيلية في لبنان، أن الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم متدهورة، وأنها ليست على ما يرام، خاصة أنه يمكث في المستشفى وتعرض لبتر ساقه، إثر تعرضه لوعكة صحية، جراء إصابته بمرض السكري الذي تسبب في النهاية في بتر إحدى ساقيه.

وطلبت نقابة الممثلين في لبنان، من أعضائها، التبرع بالدم لصالح الفنان فادي إبراهيم في تلك الفترة الصعبة، نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بالتهاب في الدم ناتج عن جلسات غسيل الكلى التي أجراها، حيث أصبح الآن في مواجهة خطر فقدان أعضاء أخرى من جسده.