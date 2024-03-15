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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الفستق الكداب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. نفس الطعم والشكل و«السعر أقل»

الفستق
الفستق

أثار الفستق الكداب حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الأيام الأولى من رمضان .. فما هو وماذا حدث؟.

نشر نشطاء السوشيال ميديا مجموعة كبيرة من الفيديوهات عن الفستق الكداب، وهو عبارة عن بديل أرخص، بنفس الطعم والرائحة، من خلال استخدام البسلة كمكون أساسي.

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وتبدو ان الفكرة غريبة ولكن هناك طريقة معينة لتحويل البسلة الى نفس مذاق وشكل الفستق عرضها عدد من نشطاء السوشيال ميديا.

في البداية يتم غسل البسلة جيدا ثم وضعها في فرن ساخن أو القلاية الهوائية حتى تصبح جافة تماما ويتم تحميصها جيدا.

ويوضع على البسلة روح الفستق أو زيت الفستق؛ ليكسبها نفس النكهة والمذاق.

تترك البسلة بعد ذلك حتى تبرد ويتم وضعها في المطحنة حتى تصبح مثل الفستق الناعم .

ويمكن وضع روح الفستق على البسلة المجففة بعد طحنها مع مراعاة توزيعها بشكل جيد.

شاهد الفيديو 

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