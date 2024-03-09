طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

تعتقد كثير من السيدات أنه يمكن عمل عجينة القطايف فى المنزل فقط ولا تتوقع أنه يمكن تخزينها فى الفريزر وتصبح جاهزة للقلي

نعرض لكم طريقة عمل عجينة القطايف وتخزينها فى المنزل من خلال خطوات الشيف سماح خضر



مكونات عجينة القطايف :

كوبان دقيق فاخر

ملعقة دقيق سميد ناعم

نصف ملعقة صغيرة خميرة

ملعقتان لبن بودرة

ملعقة سكر

كوب ماء دافئ

طريقة عمل عجينة القطايف:



- تخلط كل المكونات فى بولة كبير وتغطى وتترك حتى تخمر.

- تقطع عجينة القطايف على شكل دوائر وتوضع فى صينية تيفال على نار هادئة ولا تقلب حتى تظهر الفقاعات.

خطوات حشو القطايف

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر



يمكن تخزن القطايف جاهزة على القلي فى الفريزر حيث ستم تجهيزها بالحشو المفضل سواء حلو أو حادق وتقفل جيدا ثم ترص في اطباق فوم أو الومنيوم وتغلف بالبلاستيك جيدا ويتم ادخالها الفريزر وحين الاستخدام لن تحتاج ربة المنزل لشئ سوي قليها.