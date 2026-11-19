بعد حوالي شهر من إطلاقه في الأسواق، أدرجت شركة أبل هاتفها القابل للطي آيفون ديو رسمياً وذلك ضمن برنامجها للإصلاح الذاتي ما يتيح للمستخدمين وفنيي الصيانة المستقلين لشراء المكونات الأصلية وأدوات الصيانة المتخصصة مباشرة وذلك من متجر الشركة لإصلاح أعطال الجهاز بأنفسهم.

قائمة الأسعار الرسمية

كشفت بيانات متجر أبل للإصلاح الذاتي عن تسعير المكونات الأساسية للهاتف على النحو التالي:

مجموعة الشاشة الداخلية الكاملة والتي تتصدر القائمة كأغلى مكون بسعر يبلغ 999 دولاراً، مع إمكانية خفض التكلفة إلى نحو 839 دولاراً في حال إعادة القطعة التالفة للشركة.

الشاشة الداخلية (منفردة) وتالتي تتوفر بسعر 499 دولاراً، ما يمثل خياراً اقتصادياً بنصف تكلفة المجموعة الكاملة لمن لا يحتاج إلى استبدال الهيكل والإطار المحيط.

الشاشة الخارجية: والتي تم تحُديد سعرها عند 379 دولاراً ومكونات إضافية تشمل القائمة البطاريتين المزدوجتين، ومنظومة الكاميرات الأمامية والخلفية، والزجاج الخلفي، واللوحة الأم، إلى جانب مكبرات الصوت، والميكروفونات، ومنفذ الشحن (USB-C)، وأزرار التحكم في الصوت.

خيارات التوفير

ولتسهيل عملية الإصلاح وتقليل تكلفتها على المستخدمين، توفر أبل مسارين داعمين: