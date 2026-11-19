تستعد شركة سامسونج، لإحداث تغيير كبير في تصميم هواتفها الذكية المستقبلية من سلسلة Galaxy، من خلال العمل على تطوير شاشة تكاد تخلو تماما من الحواف، في خطوة قد تشعل المنافسة مع شركة آبل، التي يشاع أنها تخطط بدورها لتقديم تصميم ثوري في هاتف آيفون المرتقب بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق السلسلة، والمتوقع وصوله في عام 2027.

ورغم أن الشركتين لم تؤكدا هذه الخطط رسميا حتى الآن، فإن تقارير حديثة من سلاسل التوريد تشير إلى احتدام المنافسة بينهما للوصول إلى تصميم الشاشة شبه الخالي من الحواف.

سامسونج تطور شاشة Galaxy بلا حواف تقريبا



بحسب منشور على منصة Naver الكورية الجنوبية، تدرس سامسونج تطوير شاشة توصف بأنها “شبه خالية تماما من الحواف” لاستخدامها في بعض هواتف Galaxy الرائدة المقبلة.

وأشار المسرب Lanzuk، نقلا عن أحد موردي سامسونج، إلى أن الشركة تعمل على شاشة ستكون قريبة للغاية من مستوى شاشة تطورها شركة معينة، في إشارة يعتقد أنها تشير إلى آبل، خاصة أن Samsung Display تعد أحد الموردين الرئيسيين لشاشات OLED المستخدمة في هواتف آيفون.

Galaxy S26 Ultra

ولم يكشف التقرير ما إذا كانت سامسونج ستعتمد على تصميم زجاجي رباعي الانحناءات، على غرار ما تردد بشأن آيفون الذكرى العشرين، أم ستكتفي بشاشة مسطحة ذات حواف فائقة النحافة.

وفي هذا السياق، أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Galaxy S27 Ultra قد يأتي بحواف شاشة يبلغ سمكها 1.28 ملم فقط، ما يعكس توجه الشركة نحو تقليص المساحات المحيطة بالشاشة إلى أدنى حد ممكن.

وأوضح التقرير أن عملية تطوير الشاشة نفسها تسير دون مشكلات كبيرة، بينما تتركز التحديات المتبقية في بعض الجوانب التقنية الأخرى.

ومع ذلك، فإن التسريب لا يتمتع بدرجة موثوقية مرتفعة، إذ يقدر مستوى دقته بنحو 50%، ما يستدعي التعامل مع هذه المعلومات بحذر.

هل تسبق سامسونج آبل إلى شاشة آيفون المستقبلية؟



على الجانب الآخر، تحدثت تقارير سابقة عن نية آبل تقديم تصميم مختلف جذريا في هاتف آيفون الخاص بالذكرى العشرين، من خلال شاشة منحنية من الجوانب الأربعة، مع تقليل الحواف إلى مستويات غير مسبوقة.

كما كشفت تسريبات حديثة عن نموذج لزجاج أمامي رباعي الانحناءات، يتميز بحواف شديدة النحافة، وهو ما يعزز التوقعات بشأن توجه آبل نحو تصميم أكثر اندماجا بين الشاشة وإطار الهاتف.

وفي حال نجحت سامسونج في تقديم تقنيتها الجديدة قبل وصول آيفون الذكرى العشرين، فقد تكون صاحبة السبق في طرح هذا النوع من التصميم ضمن هواتفها الرائدة.

وتبرز سلسلة Galaxy S27، المتوقع الكشف عنها في مطلع عام 2027، باعتبارها أحد الخيارات المحتملة لاحتضان التقنية الجديدة، مع ترجيح أن يكون Galaxy S27 Ultra أو Galaxy S27 Pro من أبرز المرشحين، رغم أن التقرير لم يحدد اسم الهاتف أو موعدا رسميا لطرح الشاشة.

تصميم بلا حواف.. هل يخفي تحديات تقنية؟

ورغم أن الشاشات شبه الخالية من الحواف قد تمنح المستخدم تجربة مشاهدة أكثر انغماسا، فإن هذا التصميم يطرح عددا من التحديات، أبرزها احتمالية حدوث اللمسات غير المقصودة على أطراف الشاشة، إلى جانب صعوبة توفير وسائل حماية مناسبة، وضمان متانة الجهاز وقدرته على تحمل الاستخدام اليومي.