لا تقتصر وظيفة كابل الشحن على تزويد الهاتف بالطاقة فحسب، بل يجب أن يؤدي هذه المهمة بأمان دون التسبب في أضرار للجهاز أو تعريض المستخدم للخطر. ومع الاستخدام المتكرر، تتعرض كابلات الشحن للتآكل والانحناء والتلف، وقد تظهر تشققات أو قطع في الغلاف الخارجي، ما يحولها إلى مصدر محتمل للمخاطر الكهربائية.

ورغم أن بعض الكابلات التالفة قد تستمر في شحن الهواتف بصورة طبيعية ظاهريا، فإن ذلك لا يعني أنها آمنة للاستخدام، فمواصلة الاعتماد عليها قد تؤدي إلى تلف الهاتف أو البطارية، فضلا عن احتمالات التعرض للحروق أو الصدمات الكهربائية، بل وقد تصل المخاطر في بعض الحالات إلى نشوب حريق.

لماذا تتحول كابلات الشحن التالفة إلى مصدر للخطر؟



بحسب تقرير نشره موقع Engadget، فإن أحد أبرز أسباب تلف كابلات الشحن يرجع إلى سحبها من السلك نفسه بدلا من الإمساك برأس القابس عند فصلها، إذ يؤدي ذلك إلى الضغط المستمر على نقاط الاتصال الداخلية، خاصة عند طرفي الكابل.

كما أن ثني الكابل بصورة متكررة في المناطق نفسها يؤدي إلى تآكل الشعيرات المعدنية الدقيقة الموجودة بداخله، حتى قبل ظهور علامات التلف على الغلاف الخارجي.

وتكمن المشكلة في أن الكابل قد يواصل العمل رغم تعرض مكوناته الداخلية للتلف، وقد يستمر في نقل الكهرباء وشحن الهاتف، لكن مع انخفاض عدد الشعيرات المعدنية السليمة، ترتفع المقاومة الكهربائية، ما يؤدي إلى تحويل قدر أكبر من الطاقة إلى حرارة.

وتتركز هذه الحرارة في مساحة أصغر، وهو ما يزيد احتمالات ارتفاع درجة حرارة الكابل، خاصة عند استخدام تقنيات الشحن السريع التي تتطلب مرور تيار كهربائي أكبر.

ورغم أن بعض الشواحن الحديثة تتضمن أنظمة حماية من ارتفاع الحرارة والدوائر الكهربائية القصيرة، فإن هذه الأنظمة لا تضمن منع جميع المخاطر الناتجة عن تلف الكابل، إذ قد ترتفع حرارة نقاط الاتصال التالفة حتى مع مرور تيار كهربائي يقع ضمن الحدود الآمنة.

كابل شحن تالف

5 مخاطر قد تنتج عن استخدام كابل شحن تالف



1. الحروق وارتفاع الحرارة:

تعد الحروق من أبرز المخاطر المباشرة، إذ قد تتجمع الحرارة حول موصل الشحن التالف، لتصل إلى مستويات قد تؤدي إلى حرق الأصابع أو إذابة الغلاف البلاستيكي المحيط بالقابس.

كما أن تغطية الهاتف أثناء الشحن بوسادة أو بطانية تزيد المشكلة سوءا، لأنها تمنع تبديد الحرارة وتؤدي إلى احتباسها حول الجهاز والكابل.

2. تلف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي:

قد يؤدي عدم استقرار توصيل الطاقة الناتج عن تلف الكابل إلى التأثير سلبا في بطارية الهاتف، وربما يتسبب في تراجع كفاءتها وعمرها الافتراضي مع مرور الوقت.

3. تلف منفذ USB والهاتف:

لا تتوقف الأضرار المحتملة عند البطارية، إذ يمكن أن تؤدي الإشارات الكهربائية غير المستقرة أو المشكلات الناتجة عن التوصيل التالف إلى إتلاف منفذ USB الخاص بالهاتف، ما قد يتطلب إصلاحا أو استبدالا.

كابل USB

4. التعرض للصدمات الكهربائية:

رغم أن كابلات USB تعمل عادة بجهد كهربائي منخفض، فإن استخدام كابل مكشوف أو مهترئ قد يعرض المستخدم لخطر الصدمات الكهربائية، خاصة عند وجود تلف في محول الطاقة أو تعرض بعض مكوناته للرطوبة.

5. نشوب حريق:

يعد اندلاع حريق السيناريو الأكثر خطورة، إذ قد يؤدي ارتفاع الحرارة أو حدوث خلل كهربائي إلى اشتعال المواد المحيطة بالكابل، خصوصا عند استخدام منتجات رديئة التصنيع أو تالفة.

ولا يمكن الاعتماد بصورة كاملة على قاطع التيار الكهربائي المنزلي للحماية من هذه المخاطر، لأنه مصمم للتعامل مع الأعطال في الدوائر الكهربائية المنزلية، وقد لا يفصل التيار في بعض حالات ارتفاع حرارة الكابل، رغم استمرار الخطر.