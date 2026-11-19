تعد ميزة حظر الأرقام في هواتف آيفون سلاحا ذا حدين فهي تحمي خصوصية المستخدمين، إلا أنها تثير الجدل خاصةً وأن شركة أبل لا ترسل أي إشعار يكشف الحظر وذلك حفاظا على الخصوصية.

على الجانب الآخر تتعدد المؤشرات التقنية والتي ستساعدك في التحقق من حظر رقمك على نظام iOS، وتتمثل أبرزها في العلامات التالية:

إيقاف خدمة "iMessage"

عند إرسال رسالة نصية إلى مستخدم آيفون آخر، يظهر أسفلها عادةً تنبيه "تم التسليم" باللون الأزرق وفي حال اختفاء هذا التنبيه وبقاء الرسالة معلقة دون تغيير، يُعد ذلك مؤشراً على الحظر.

أما إذا تحولت إلى اللون الأخضر، فيعني ذلك إيقاف خدمة iMessage أو وجود مشكلة في اتصال الطرف الآخر بالإنترنت.

رنين المكالمات الهاتفية

عند الاتصال بالرقم يثير شكوكك، ستسمع لرنة واحدة قصيرة أو قد لا تسمع أي رنين على الإطلاق قبل أن يتم تحويلك مباشرة إلى البريد الصوتي. وإذا تكرر هذا الأمر باستمرار، فمن المرجح أن رقمك مدرج في قائمة الحظر، مع الأخذ في الاعتبار أن تفعيل وضع عدم الإزعاج أو إغلاق الهاتف يعطيان النتيجة ذاتها.

تطبيق فيس تايم

تُعد محاولة إجراء مكالمة عبر تطبيق فيس تايم اختباراً إضافياً فعالاً؛ فإذا استمر الاتصال في وضع "جارٍ الاتصال" دون أن يرن لدى الطرف الآخر أو يظهر أي استجابة، فإن احتمالية الحظر ترتفع بشكل ملحوظ.

التجربة من رقم بديل

للوصول إلى نتيجة حاسمة، يمكنك الاتصال بالرقم ذاته من هاتف آخر أو إخفاء هويتك مؤقتاً عبر إعدادات الهاتف. فإذا رنَّ الهاتف بشكل طبيعي واستقبل المكالمة من الرقم البديل، بينما يُحوَّل رقمك الأساسي فوراً إلى البريد الصوتي، فهذا يؤكد تعرضك للحظر.