كشفت العلامة التجارية الأوكرانية المتخصصة في الهواتف الفاخرة LISCHYNA عن إصدار استثنائي من هاتف آيفون Duo القابل للطي، يحمل اسم iPhone Duo GTA VI Edition، ويأتي بتصميم مخصص مستوحى من لعبة جراند ثيفت أوتو VI المنتظرة، مع لمسات فاخرة تجمع بين الذهب المنقوش والألياف الكربونية والأحجار الكريمة، ليصل سعره إلى 14 ألف دولار.

ويتميز الهاتف بتصميم خارجي أعيدت صياغته بالكامل، مستوحى من مدينة Vice City الخيالية التي تدور فيها أحداث اللعبة، مع إبراز شخصيتيها الرئيسيتين جيسون (Jason) ولوسيا (Lucia) من خلال نقوش ذهبية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تفاصيل مستوحاة من أجواء المدينة وشوارعها ومظاهر الحياة الفاخرة فيها.

وعلى عكس الإصدارات التقليدية من الهواتف المخصصة التي تعتمد عادة على الرسومات المطبوعة أو الأغطية المزخرفة، اختارت LISCHYNA تقديم تصميم فني متكامل يعتمد على النقوش البارزة والتفاصيل المصممة بعناية، ليبدو الهاتف أقرب إلى قطعة مجوهرات فاخرة منه إلى جهاز إلكتروني تقليدي.

iPhone Duo GTA VI Edition

نقوش ذهبية ثلاثية الأبعاد تجسد شخصيات جاتا 6

تتمثل أبرز ملامح الإصدار الجديد في اللوحة الخلفية التي تضم مشهدا فنيا ثلاثي الأبعاد لشخصيتي جيسون ولوسيا، مع إحاطتهما بمجموعة من العناصر المستوحاة من عالم Vice City، تشمل أشجار النخيل والمروحيات والسيارات الرياضية والمباني الحضرية.

وتستحضر هذه التفاصيل الطابع البصري للمدينة الخيالية المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية، والمعروفة في عالم اللعبة بشواطئها المشمسة وشوارعها المضاءة بألوان النيون والعقارات الفاخرة والحياة الليلية.

iPhone Duo GTA VI Edition

واعتمدت الشركة على طبقات من النقوش الذهبية البارزة بدلا من استخدام صورة مسطحة مطبوعة، مع إظهار تفاصيل دقيقة لملامح الشخصيات وملابسها والعناصر المحيطة بها، بما يمنح التصميم مظهرا منحوتا ومجسما.

وتأتي هذه التكوينات الذهبية فوق خلفية سوداء مصنوعة من الألياف الكربونية، لتوفير تباين بصري واضح بين العناصر المعدنية اللامعة والسطح الداكن ذي الملمس المميز.

iPhone Duo GTA VI Edition

أحجار كريمة وإطار فاخر وشعار بألوان جاتا 6



لم تقتصر التعديلات على اللوحة الخلفية، إذ زودت LISCHYNA حواف الهاتف بإطار مزين بأحجار كريمة صغيرة لامعة، تضيف مزيدا من التفاصيل المستوحاة من صناعة المجوهرات.

كما حصلت وحدة الكاميرات على تصميم خاص، مع إطار معدني فاتح اللون يحمل نقوشا هندسية دقيقة تشبه أساليب الحفر التقليدية المستخدمة في المشغولات الذهبية.

ويظهر شعار Grand Theft Auto VI بالقرب من الجزء السفلي للهاتف، مستخدما الألوان المميزة للعبة، وهي الوردي والبنفسجي والبرتقالي.

واستعانت الشركة بتقنية المينا المستخدمة في صناعة المجوهرات لإبراز هذه الألوان، بما يجعل الشعار بارزا وسط التفاصيل الذهبية والمعدنية.

iPhone Duo GTA VI Edition

كيف حافظت الشركة على تصميم الهاتف القابل للطي؟



واجهت الشركة تحديا في تطبيق هذا التصميم المعقد على هاتف قابل للطي، نظرا لاختلاف مساحة سطحه الخارجي وطبيعة تكوينه مقارنة بالهواتف التقليدية.

وللتغلب على ذلك، عملت LISCHYNA على دمج الشخصيتين الرئيسيتين ومشاهد Vice City وشعار اللعبة ضمن تكوين واحد على اللوحة الخلفية، مع ضبط أحجام العناصر وتوزيعها للحفاظ على وضوح التفاصيل دون ازدحام التصميم.

وركزت التعديلات على المظهر الخارجي للهاتف، مع الاحتفاظ بالبنية الأصلية القابلة للطي لجهاز آيفون Duo، ليحافظ على تصميمه الأساسي مع الحصول على هوية بصرية مختلفة بالكامل.

iPhone Duo GTA VI Edition

سعر هاتف iPhone Duo GTA VI Edition



حددت LISCHYNA سعر هاتف iPhone Duo GTA VI Edition عند 14 ألف دولار أمريكي، وأصبح متاحا للطلب عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويجمع الإصدار بين التصميم القابل للطي والنقوش الذهبية ثلاثية الأبعاد والألياف الكربونية والأحجار الكريمة، إلى جانب التفاصيل المستوحاة من لعبة GTA VI، ليقدم تجربة مختلفة تستهدف عشاق الألعاب والهواتف الفاخرة وهواة اقتناء الأجهزة ذات التصميمات الحصرية.