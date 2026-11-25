أعلنت وزارة البترول الباكستانية، يوم الأربعاء، أن باكستان والصين اتفقتا على تسريع المحادثات بشأن ترتيبات استيراد البنزين وإنشاء محطة مقترحة للغاز البترولي المسال. وتأتي هذه الخطوة في وقت كشفت فيه الاضطرابات الناجمة عن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عن مدى اعتماد إسلام أباد على إمدادات الوقود القادمة من منطقة الخليج.

وقد أدى هذا التوتر إلى عرقلة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لواردات الطاقة الباكستانية. ووفقاً للمعهد الباكستاني لاقتصاديات التنمية، فقد اضطرت باكستان لتأمين شحنات طارئة من النفط الخام عبر ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وذلك بعد أن انخفض مخزونها من الخام إلى ما يكفي لنحو 11 يوماً فقط. وفي شهر مارس، رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والديزل بمقدار 55 روبية (0.20 دولار) للتر، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وذكر صندوق النقد الدولي في أبريل أن باكستان تستورد 81% من احتياجاتها من الوقود من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتتحمل أسعاراً مرتفعة، لا سيما بالنسبة للمنتجات النفطية المكررة. ومن شأن التوصل إلى اتفاق لاستيراد البنزين من الصين أن يوفر لباكستان مساراً إضافياً لتأمين إمداداتها.

وتشمل استثمارات الطاقة الصينية في باكستان بالفعل مشاريع في مجالي الفحم والطاقة الكهرومائية، وذلك في إطار "الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني". وتضع المحادثات الأخيرة ملف تخزين الوقود وتوزيعه في صدارة الاهتمامات؛ حيث تهدف المحطة المقترحة إلى زيادة الإمدادات المحلية من الغاز البترولي المسال (LPG) -الذي يُستخدم في الطهي والتدفئة- كما ستتضمن مرافق للتخزين ومحطات تفريغ للمساعدة في تخفيف حدة النقص الموسمي في الإمدادات، بحسب بيان الوزارة.

وقال وزير البترول، علي برفيز مالك، في بيان صادر عن الوزارة عقب لقائه بالسفير الصيني جيانغ زايدونغ: "نريد الانتقال بحزم من مرحلة المناقشات إلى مرحلة التنفيذ".

واتفق الجانبان على تشكيل فريق تجاري مشترك لتقييم المقترحات، والتواصل مع الشركات المعنية، ووضع هيكلية للمشاريع. ولم تعلن الوزارة عن كميات البنزين المستهدفة أو شروط التسعير، كما لم تحدد موقعاً أو سعة إنتاجية أو جدولاً زمنياً لإنشاء محطة الغاز البترولي المسال.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة "باكستان ستيت أويل" (Pakistan State Oil) -التي حضر رئيسها التنفيذي الاجتماع- قد تكون شريكاً محتملاً للشركات الصينية المهتمة بمجالات تخزين الوقود ومحطات التوزيع. كما سيبحث الفريق المشترك فرص الاستثمار في استكشاف النفط والغاز -بما في ذلك المشاريع البحرية- وفي قطاع التعدين. وشملت المحادثات أيضاً فرصاً استثمارية في إقليم بلوشستان، وإمكانية إقامة شراكات مع شركة تنمية النفط والغاز الباكستانية (Oil and Gas Development Company). رحّب جيانغ بالإطار المقترح، وذكر أن السفارة الصينية وفريقها التجاري سيساعدون في تنسيق المتابعة، وذلك وفقاً لما أوردته وزارة البترول الباكستانية.