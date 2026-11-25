أطلقت الصين، اليوم /الأربعاء/، المركبة الفضائية المأهولة «شنتشو-24» على متن صاروخ من مركز "جيوتشيوان"، وعلى متنها أول رائد فضاء باكستاني.

وبحسب صحيفة "تشاينا دايلي" الصينية، فقد انطلقت مركبة الفضاء حاملةً على متنها طاقماً مكوناً من رائدين صينيين وأول رائد فضاء باكستاني، متجهةً إلى محطة "تيانجونج" الفضائية.

ومع انتهاء العد التنازلي في الساعة 8:18 صباحاً (حسب التوقيت المحلي)، انطلق الصاروخ الحامل "لونج مارش 2 إف"، الذي يبلغ طوله 58 متراً، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية.

وضم طاقم المركبة الفضائية كلا من قائد المهمة وطيار المركبة "تانج هوجغ بو"، ومهندس الرحلة الطيار "وو يي"، ورائد الفضاء "محمد ذيشان علي" بسلاح الجو الباكستاني، وهو المسؤول عن الأنشطة العلمية والبحثية خلال المهمة، وهي أول رائد فضاء أجنبي يصعد إلى محطة «تيانغونغ» الصينية.