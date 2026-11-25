أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف استهدفت قدرات تشغيلية بميناء الحديدة اليمني، ودمرت عدداً من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران.

وقال المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأربعاء/- إن الدفاع الجوي اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة في "رأس تنورة"، مما أدى إلى سقوط عدد من الشظايا نتيجة عملية الاعتراض دون وجود إصابات من خلال التقييم الأولي.