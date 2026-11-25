نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مايسووش جنيه| أحمد موسى يفتح النار وينفعل على لاعبي الأهلي: محتاجين ثورة

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على لاعبي النادي الأهلي، بسبب الأداء الذي ظهر به الفريق خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن النادي يحتاج إلى ثورة شاملة داخل صفوفه، وليس مجرد تغيير المدير الفني.

أحمد موسى: المواطن تعبان وبيشتكي من ارتفاع الأسعار.. وأي زيادة مرتبات بتنزل «نواية بتسند الزير»

أثار الإعلامي أحمد موسى تساؤلات بشأن عدم تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، رغم الإعلان عنها، مشيرا إلى تلقيه شكوى من مدرس مساعد بكلية الطب تفيد بصرف راتب شهر نوفمبر دون الزيادة المقررة.

أحمد موسى: وزير النقل أكد لي مد خط القطار السريع إلى أبو قير الجديدة بتوجيهات الرئيس

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه الفريق كامل الوزير وزير النقل، أكد له أنه جاري تنفيذ مدينة أبو قير الجديدة بتوجيهات من الرئيس السيسي، لتكون أول مدينة في مياه البحر المتوسط.

أحمد موسى يحذر من لعبة GTA 6: خطيرة وموجود فيها كل الموبقات

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة ألعاب الفيديو العنيفة على الأطفال والشباب، مسلطا الضوء على لعبة GTA 6، التي أثارت جدلا بسبب ما تتضمنه من مشاهد قتل ومخدرات وجرائم وسلوكيات غير أخلاقية.

أحمد موسى منفعلا: مصر ترفض إنشاء أي كيانات موازية والاعتراف بها في السودان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ترفض إنشاء اي كيانات موازية والاعتراف بها في السودان، مضيفا أن مصر والسودان شيء واحد، وندعم الجيش السوداني ضد الدعم السريع.

أحمد موسى: مدينة أبو قير الجديدة من الجيل الخامس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن :"بشرى لاهالينا في الإسكندرية الرئيس كلف الفريق كامل الوزير وزير النقل بمد خط القطار الكهربائي السريع الى مدينة أبو قير الجديدة".

وزير الكهرباء: 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية لتلبية احتياجات مصر بحلول 2030

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوصول إلى قدرات إنتاجية تبلغ 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2030 يمثل ضرورة لتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء، ومواكبة التوسع الصناعي والعمراني والزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية.

وزير الكهرباء: الطاقة النووية تسهم في إنتاج 10% من كهرباء العالم



أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار إنشاء محطة الضبعة النووية يستند إلى أهمية الطاقة النووية الاستراتيجية في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في مصر.

وزير الكهرباء: أقصى حمل كهربائي سجلته مصر بلغ 40 جيجاوات.. واستهلاكنا وصل إلى 250 تيراوات ساعة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية التمييز بين القدرة الكهربائية والطاقة المستهلكة خلال ساعات التشغيل، موضحًا أن أقصى حمل كهربائي سجلته مصر وصل إلى نحو 40 جيجاوات خلال الصيف الماضي، بينما تبلغ الأحمال الحالية نحو 31 جيجاوات.

وزير الخارجية: انسحاب إسرائيل ونشر قوة الاستقرار الدولية ضرورة لاستقرار غزة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، خطورة وأهمية الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها بالسماح بدخول العدد الكافي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خالد أبو بكر: اللي مصر قالته قدام الناس هو نفسه اللي قالته في الاجتماعات المغلقة

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن شهادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين إلى مصر تمثل توثيقًا مهمًا لتطابق الموقف المصري المعلن مع ما جرى في الاجتماعات والاتصالات غير المعلنة، مؤكدًا أن هذه الشهادة عززت شعوره بالفخر بمواقف بلده.