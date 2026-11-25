اختتمت وزارة الأوقاف، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان: «مهارات التحفيظ ودور الكتاتيب في ترسيخ القيم لمحفظي القرآن الكريم»، التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بأكاديمية الأوقاف الدولية، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأوقاف تختتم دورتها التدريبية لمحفظي القرآن الكريم

وجاء ذلك في إطار اهتمام الوزارة بمبادرة «عودة الكتاتيب»، وحرصها على تطوير مهارات محفظي القرآن الكريم علميًّا وتربويًّا ومهنيًّا.

وتستهدف سلسلة الدورات تدريب 528 محفظًا ومحفظة، موزعين على أربع دورات تدريبية، بواقع 132 متدربًا في كل دورة، وضمت الدورة الثانية محفظين من محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، وكفر الشيخ، والمنوفية.

واستُهلت فعاليات اليوم الختامي بمحاضرة ألقاها الدكتور أحمد غانم، الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، بعنوان: «التأهيل النفسي والاجتماعي لمحفظي القرآن الكريم»، استعرض خلالها أسس توفير بيئة آمنة ومحفزة داخل حلقات التحفيظ، وأهمية مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتفاوت قدراتهم الجسدية والعقلية، مؤكدًا أثر أسلوب المحفظ في تكوين شخصية الطالب من خلال الاحترام والتشجيع، وضرورة مواكبة خصائص أجيال العالم الرقمي، والاستفادة من قدراتهم وسرعة استيعابهم.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان: «تاريخ الكتاتيب ودورها في اكتشاف المواهب»، وألقاها الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ والمحكم الدولي، أمين عام نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، واستهلها ببيان منزلة حامل القرآن الكريم والقائم على تحفيظه، مؤكدًا أن العمل على تعليم كتاب الله وتحفيظه تشريف من الله عز وجل، وأن القرآن الكريم تاج على رءوس العاملين على خدمته، مشيرًا إلى ما يبذله المحفظون من جهود كبيرة في تحفيظ الأطفال وتعليمهم، وما يتطلبه هذا العمل من صبر ومثابرة.

وتناول الشيخ الطاروطي تاريخ الكتاتيب، مبينًا أنها كانت المؤسسة التعليمية الأولى قبل ظهور المدارس والجامعات والمعاهد، وأن دورها ازدهر واتسع انتشارها في مختلف أنحاء البلاد مع مطلع القرن التاسع عشر، ثم تراجع مع انتشار المدارس وتطور المؤسسات التعليمية.

وأكد أن مصر تشهد حاليًّا صحوة في الاهتمام بالكتاتيب وإحياء دورها في تربية النشء وتعليمه، مشددًا على أهمية أن يستفيد المحفظ من الوسائل الحديثة، وأن يسخر التكنولوجيا لخدمة كتاب الله وحفظته، موضحًا أن الكتاتيب تمثل بيئة حاضنة للمواهب، تسهم في اكتشافها ورعايتها وتنميتها، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز الانتماء الوطني.