شهد مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، اليوم، زيارة مسئولي التدريب بالمديريات الإقليمية، للاطلاع على إمكانات المركز وما يضمه من تجهيزات وتقنيات حديثة، وتفقد الاستديوهات والتعرف على آليات العمل بها، ودورها في إنتاج المحتوى الديني والإعلامي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطويره.

مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف يستقبل مسئولي التدريب

وجاءت الزيارة بحضور الشيخ محمود أبو العزايم، مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب، والشيخ محمد مجدي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف؛ حيث اطّلع مسئولو التدريب على الإمكانات الفنية والتكنولوجية للمركز، وما يتيحه من فرص لتطوير منظومة العمل والارتقاء بكفاءة الأداء.

يُذكر أن مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف افتُتح بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار توجه الوزارة نحو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخطاب الديني، والارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإعلامي.