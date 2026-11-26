نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية قافلة مائية متكاملة بقرية الرحمانية التابعة لمركز أبو كبير استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة واستهدفت تقديم الخدمات لنحو 3000 مواطن وذلك في إطار جهود الشركة لتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والوصول إلى المواطنين في القرى والمناطق المختلفة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية استمرار تنظيم القوافل المائية والندوات التوعوية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الخدمات الميدانية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأهالي.

وأشاد المحافظ بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في تنفيذ القوافل المائية وتقديم الخدمات المجانية وحملات التوعية الميدانية واستطلاعات الرأي لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبه أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن القافلة جاءت بمشاركة فرع الشركة بأبو كبير وقطاعي التجاري والمعامل والجودة وتضمنت حزمة متنوعة من الخدمات الفنية والتجارية والتوعوية لخدمة أهالي القرية.

وشملت أعمال القافلة قراءة وفحص عدادات المياه ومراجعة بيانات المشتركين واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها إلى جانب سحب وتحليل عينات المياه للتأكد من جودتها وتنفيذ أعمال غسيل الشبكات وخطوط الصرف الصحي وتطهير غرف التفتيش والمطابق وتنظيف الخزانات وتقديم خدمة الكسح المجاني للأهالي.

كما تضمنت القافلة حصر ومراجعة الوصلات الخلسة وتنشيط التحصيل وتنفيذ استطلاعات رأي لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات فضلاً عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال فرق خدمة العملاء والمتابعة.

وفي إطار نشر الوعي المائي والبيئي تم تنفيذ حملات وندوات توعوية بالمدارس ومراكز الشباب والوحدة المحلية والوحدة الصحية والمساجد للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتوعية بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر المخالفة وتأثيرها على الصحة العامة.

وشهدت القافلة أيضاً تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال وتنظيم دوري كرة قدم مصغر بمركز شباب القرية بهدف غرس ثقافة الحفاظ على المياه لدى النشء وتوزيع المطبوعات والمواد التوعوية على المواطنين.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لتكثيف الخدمات الميدانية بالقرى والوصول إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.