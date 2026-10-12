رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر الكنائس العربية بنيوجيرسي

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في فعاليات المؤتمر الرابع للكنائس العربية بشرق الولايات المتحدة، الذي عُقد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذلك في مستهل جولة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول المؤتمر عددًا من القضايا حول العلاقة بين السلطة والمسؤولية، والهوية الوطنية، وقبول الآخر، والانضباط المسيحي، وذلك بمشاركة عدد من القساوسة والمتحدثين.

وخلال مشاركته، ألقى الدكتور القس أندريه زكي محاضرات تناولت دور الإنجيل في تشكيل وعي الإنسان وسلوكه، وأهمية ترجمة المبادئ الإيمانية إلى ممارسات عملية تعزز المحبة والمسؤولية واحترام كرامة الإنسان.

وفي محاضرة بعنوان "الإنجيل والسلطة"، أكد زكي أن القوة والتأثير يرتبطان بمسؤولية استخدامهما في خدمة الآخرين وحماية الأضعف وبناء الإنسان، وليس للسيطرة أو إثبات الذات، موضحًا أن هذه المسؤولية تشمل مختلف مجالات الحياة، سواء داخل الأسرة أو في العمل أو في مواقع المسؤولية العامة.

وفي محاضرة حول "الهوية المسيحية"، شدد على أن الإيمان ينبغي أن ينعكس في صورة مسؤولية أخلاقية واجتماعية ملموسة وخدمة عملية للإنسان.. أما في محاضرة بعنوان "الإنجيل والاختلاف وقبول الآخر"، قال "إن الاختلاف في الرأي أو الممارسة لا ينبغي أن يتحول إلى إدانة أو انقسام"، مشيرا إلى إمكانية الجمع بين التمسك بالإيمان والانفتاح على الآخرين، والاستفادة من النماذج الكتابية التي تعكس القدرة على التفاعل الإيجابي مع مجتمعات مختلفة دون التفريط في المبادئ.