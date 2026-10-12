الكنيسة الكاثوليكية بمصر ترفع صلواتها من أجل شفاء قداسة البابا لاون

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رفع صلواتها من أجل شفاء قداسة البابا لاون الرابع عشر، في ظل متابعتها باهتمام بالغ لحالته الصحية.

وأكدت الكنيسة، في بيان صادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن إيبارشياتها ورعاياها ومؤسساتها ورهبانياتها وشعبها يرفعون صلواتهم القلبية إلى الرب القدير، بشفاعة مريم العذراء، من أجل شفاء الحبر الأعظم، سائلين الله أن يمنحه القوة والصحة، ليواصل رسالته الرعوية في قيادة الكنيسة الجامعة.

ويأتي هذا الموقف تعبيرًا عن تضامن الكنيسة الكاثوليكية بمصر مع قداسة البابا لاون الرابع عشر، وحرصها على مساندته بالصلاة، سائلةً الله أن يمنحه تمام الشفاء والعافية، وأن يعضده في مواصلة خدمته الروحية ورسالته في رعاية الكنيسة الجامعة.