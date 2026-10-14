الفاتيكان يعلن نجاح جراحة البابا لاون الرابع عشر لاستئصال ورم بالرئة

أعلنت دار الصحافة، التابعة للكرسي الرسولي، أنّ قداسة البابا لاون الرابع عشر، خضع لعملية جراحية في الصدر، وفقًا لما كان مقررًا، وقد تكلّلت العملية بالنجاح من دون تسجيل أيّ مضاعفات.

وأوضح البيان الطبي، الصادر عن الدكتور لويجي كاربوني، وستيفانو مارغاريتورا، أنّه، بهدف استئصال الإصابة بشكل كامل، أُزيل الفصّ السفلي من الرئة اليمنى، باستخدام تقنية الجراحة، بمساعدة الفيديو.

وأكد الفحص النسيجي الفوري تشخيص سرطان غُدّي في الرئة (Adenocarcinoma)، وهو التشخيص الذي كانت الفحوصات التي أُجريت قبل العملية قد أثارت الاشتباه به.

وبحسب البيان، أمضى الأب الأقدس نحو ثلاث ساعات في غرفة العمليات، فيما استغرقت العملية الجراحية نفسها قرابة 90 دقيقة. وبعد انتهائها، استعاد الأب الأقدس وعيه بصورة طبيعية، وعاد إلى غرفته في الطابق العاشر، عقب فترة وجيزة من المراقبة الطبية.

وقد تولّى قيادة الفريق الجراحي السيد ستيفانو مارغاريتورا، بمساعدة إليسا مياتشي، والدكتورة ماريا تيريزا كونجيدو، والدكتور ليوناردو بيتراكا كارافيلا. أمّا فريق التخدير، فتألّف من ماسيمو أنتونيلّي، والدكتور جوفاني بونزو، والدكتور جوزيبي بيلّو.

وتؤكد دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، في بيانها، نجاح العملية، وعدم حدوث أيّ مضاعفات، فيما يواصل الحبر الأعظم فترة التعافي، والمتابعة الطبية.