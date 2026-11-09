مفاجأة من سامسونج.. الخوادم تستقبل أولى نسخة من تحديث One UI 9.5

رصدت تقارير تقنية ظهور النسخة التجريبية الأولى من تحديث One UI 9.5 المخصصة لهاتف Galaxy S26 Ultra على خوادم سامسونج. وتشير المؤشرات إلى احتمالية إطلاق البرنامج التجريبي العام في وقت مبكر خلال شهر نوفمبر الجاري قبل الموعد المعتاد في ديسمبر وقد تم رصد إصدار برمجّي جديد مخصص لهاتف Galaxy S26 Ultra في 4 نوفمبر الحالي.

إطلاق أول نسخة تجريبية

يعكس هذا الظهور تقدمًا ملحوظًا في الاختبارات الداخلية لشركة سامسونج؛ حيث يأتي هذا التاريخ قبل ثلاثة أسابيع كاملة من موعد إطلاق أول نسخة تجريبية لتحديث One UI العام الماضي والتي ظهرت في 25 نوفمبر، وتلتها النسخة التجريبية العامة في 8 ديسمبر وبناءً على هذه السرعة في التطوير، يُتوقع أن يبدأ المستخدمون في تلقي دعوات الانضمام للبرنامج التجريبي خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الحالي.

الجدول الزمني المتوقع

تشير التقديرات إلى احتمالية إطلاق النسخة التجريبية العامة في الفترة ما بين 16 و24 نوفمبر، مع ترجيحات قوية لبدء الإطلاق يوم الاثنين 23 نوفمبر. ورغم أن وجود التحديث على خوادم الشركة لا يعني حتمية إطلاقه الفوري نظراً لحاجة النظام إلى مزيد من الفحص وإصلاح الأخطاء إلا أن هذا التبكير يعد مؤشراً إيجابياً للغاية قد يمنح عشاق التحديثات فرصة ذهبية لتجربة الواجهة الجديدة قبل حلول شهر ديسمبر.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعتمد تحديث One UI 9.5 القادمة على نظام Android 17 و من المنتظر طرح النسخة المستقرة رسمياً بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S27 في أوائل عام 2027.

ستبدأ المرحلة التجريبية كالعادة مع سلسلة هواتف S الرائدة الحالية (طرازات S26) وضمن أسواق محددة تشمل: كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، الهند، المملكة المتحدة، ألمانيا، وبولندا.

يمكن للمستخدمين الراغبين في خوض التجربة والوصول المبكر للميزات الجديدة التسجيل مباشرة عبر تطبيق Samsung Members.