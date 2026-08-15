تسريبات تكشف الواجهة الجديدة One UI 9.5 بتصميم زجاجي لأول مرة

كشفت تسريبات جديدة، عبر لقطات شاشة لإصدار داخلي من واجهة One UI 9.5، عن تغييرات جذرية في التصميم، تتضمن مظهراً زجاجياً (Glass UI) وعناصر عائمة، وأول ظهور لميزة App Lock في واجهات سامسونج، وفقاً لما ذكرته عدة تقارير تقنية .

تصميم زجاجي وعناصر عائمة

أشارت التقارير إلى أن الواجهة الجديدة تتجه نحو تصميم يعتمد على "الزجاج"، مع عناصر شفافة وظلال وألوان تعطي عمقاً بصرياً، واصفةً التصميم بأنه "أنظف وأكثر حداثة" .

وتظهر العناصر، كشريط التنقل السفلي (Floating tab bar) والأدوات (Widgets)، في شكل بطاقات عائمة مستديرة الزوايا ذات خلفيات زجاجية غير لامعة وظلال ناعمة .

وقد لوحظ هذا الأسلوب بشكل خاص في وضع الإضاءة الفاتحة، حيث يُصبح التصميم أكثر طبقات وحيوية .

تغييرات في تطبيق الهاتف وميزة البحث

أحد أبرز التغييرات الملحوظة هو انتقال أيقونة البحث من أعلى يمين تطبيق الهاتف إلى شريط التنقل العائم في الأسفل، مما يسهل الوصول إليها بيد واحدة .

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج أداة بحث جديدة داخل تطبيق الهاتف تعمل بالذكاء الاصطناعي، تشبه أداة Finder النظامية، وتتيح البحث عن جهات الاتصال وسجل المكالمات والمعلومات السياقية مباشرة من لوحة الأرقام.



شاشة التحديث الجديدة وميزة App Lock

يتضمن التحديث إعادة تصميم شاشة تحديث البرامج، حيث حلت ثلاثة خطوط منحنية وردية محل الدوائر التي كانت تميز إصدارات One UI السابقة . كما كشفت التسريبات عن ميزة App Lock، التي تسمح بقفل التطبيقات بكلمة مرور أو بصمة، وهي ميزة جديدة في واجهات سامسونج.



موعد الإصدار

من المتوقع أن تظهر One UI 9.5 لأول مرة مع سلسلة هواتف Galaxy S27 في الربع الأول من عام 2027، وأن تُبنى على نظام Android 17 . ومن المرجح أن يبدأ البرنامج التجريبي (Beta) في وقت لاحق من عام 2026.