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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ظهور واجهة One UI 9.5 مبكرًا على Galaxy S27 Ultra قبل إطلاقه الرسمي

Galaxy S27 Ultra
Galaxy S27 Ultra
احمد الشريف

ظهر رقم إصدار برمجي منسوب إلى هاتف Galaxy S27 Ultra على الإنترنت، ما يشير إلى أن اختبارات مبكرة لواجهة One UI 9.5 جارية بالفعل على جهاز لم يُطرح رسميًا بعد، وذلك بحسب ما ذكره موقع Notebookcheck.

رمز برمجي ثلاثي يكشف عن اختبارات مبكرة للواجهة الجديدة

نشر المسرب فهد علي جاويد على منصة إكس رصده لهذا الإصدار، موضحًا أنه عبارة عن سلسلة رموز برمجية "ثلاثية" هي: S958USQU0AZH3، وS958U0YN0AZH3، وS958USQU0AZH3، مؤكدًا أنها تخص النسخة الأمريكية من هاتف Galaxy S27 Ultra. 

ولم يقدم المسرب أي تفاصيل تقنية إضافية غير سلسلة الرموز نفسها، ولم تُنشر أي قائمة تحديثات أو لقطات شاشة أو تفاصيل عن الميزات الجديدة.

نشاط برمجي مبكر يشير إلى تسريع جدول الاختبارات الداخلية

في حال صحة هذا الرصد، فإن ظهور نشاط برمجي مبكر على جهاز من الجيل القادم قبل فترة طويلة من موعد إطلاقه يشير إلى أن سامسونج ربما تكون قد سرّعت جدول اختباراتها الداخلية الخاصة بسلسلة S27، رغم أن هذا الأمر بحد ذاته ليس أمرًا غير معتاد ضمن دورات تطوير الهواتف الرائدة. 

ونصح الموقع بالتعامل مع هذا الرصد باعتباره مشاهدة مبكرة وغير مؤكدة، وليس تسريبًا مؤكدًا، إذ لم تظهر حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن الإصدار أو رموز النواة أو ملفات البرمجيات تدعم هذا الادعاء.

واجهة One UI 9.5 من المتوقع أن تصدر مع سلسلة Galaxy S27

من المتوقع أن تظهر واجهة One UI 9.5 لأول مرة مع سلسلة Galaxy S27، وذلك تماشيًا مع النمط الذي شهدته سلسلة Galaxy S26 التي أُطلقت مع واجهة One UI 8.5. 

ويعتقد أن تطوير واجهة One UI 9.5 بدأ في وقت مبكر يعود إلى شهر مايو الماضي، إلا أن الرصد الأخير يمثل أول إصدار برمجي فعلي يظهر على خوادم سامسونج.

Galaxy Z Fold 8 وFold 8 Ultra

يُعد هاتفا Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra أول جهازين من سامسونج يعملان بواجهة One UI 9.0 مباشرة من الصندوق، ومن المقرر وصولهما إلى المتاجر قريبًا. 

وكانت سامسونج قد أطلقت برنامج تجربة واجهة One UI 8.5 في ديسمبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ برنامج تجربة واجهة One UI 9.5 في فترة مشابهة من هذا العام، قبل أن تصدر النسخة المستقرة رسميًا مع سلسلة Galaxy S27 في عام 2027.

One UI 95 Galaxy S27 Ultra S27 Ultra

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