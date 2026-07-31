استنزاف صادم للبطارية.. شكاوى واسعة تضرب Galaxy S25 Ultra وS24 Ultra

من المفترض أن تعمل تحديثات البرامج على تحسين أداء الهواتف وتعزيز أمانها، إلا أنها قد تتسبب أحيانا في مشكلات غير متوقعة.

وفي أحدث هذه الحالات، اشتكى عدد متزايد من مستخدمي هاتفي سامسونج Galaxy S25 Ultra وGalaxy S24 Ultra من أن التحديث الأمني لشهر يوليو تسبب في استنزاف سريع للبطارية وارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الأجهزة.

وظهرت الشكاوى خلال الأيام الماضية عبر منتدى مجتمع سامسونج ومنصة “ريديت” وعدد من المواقع التقنية، حيث أكد مستخدمون أن أداء البطارية تغير بشكل كبير بعد تثبيت التحديث الأخير.

وقال أحد مستخدمي Galaxy S25 Ultra إن بطارية هاتفه كانت تعمل بشكل طبيعي قبل التحديث، لكنها بعد تثبيت التصحيح الأمني انخفضت من نحو 85% عند منتصف الليل إلى قرابة 5% بحلول منتصف اليوم، رغم أن مدة تشغيل الشاشة لم تتجاوز ساعتين فقط.

وأضاف أن الهاتف أصبح يفقد ما بين 5 و7% من الشحن كل ساعة أثناء وضع الخمول، وهو أمر لم يكن يحدث سابقا.

Galaxy S24 Ultra

كما أبلغ أحد مالكي Galaxy S24 Ultra عن تراجع واضح في عمر البطارية، موضحا أن الهاتف كان قادرا على العمل ليوم كامل بسهولة قبل التحديث، لكنه أصبح الآن يحتاج إلى شحن متكرر بعد تثبيت تحديث يوليو.

ولم تقتصر الشكاوى على سرعة استهلاك البطارية فقط، إذ أشار العديد من المستخدمين إلى ارتفاع حرارة هواتفهم بشكل أكبر من المعتاد، حتى أثناء الاستخدام الخفيف أو عند ترك الجهاز دون تشغيل. كما لاحظ بعضهم بطئا في عملية الشحن، وهي مشكلة استمرت رغم محاولات مختلفة لمعالجتها.

وتتركز معظم التقارير على إصدارات Ultra من سلسلتي Galaxy S24 وGalaxy S25، مع ارتباط متكرر بالتحديث الأمني الخاص بشهر يوليو.

ورغم أن المشكلة لا تظهر لدى جميع المستخدمين، فإن تكرار الشكاوى وتشابهها يشيران إلى احتمال وجود خلل برمجي، وليس أعطالا عشوائية في مكونات الأجهزة.

ولم تصدر سامسونج حتى الآن بيانا رسميا يؤكد وجود المشكلة أو يعلن عن تحديث لإصلاحها، ما دفع المستخدمين المتأثرين إلى انتظار التصحيح القادم على أمل معالجة الخلل.

وحاول بعض المستخدمين تطبيق حلول مؤقتة مثل تقييد عمل التطبيقات في الخلفية، والبحث عن العمليات التي تستهلك الطاقة بشكل غير طبيعي، إلا أن كثيرين أكدوا أن هذه الإجراءات لم تحقق تحسنا ملحوظا.

وتعد مشكلات استنزاف البطارية وارتفاع الحرارة بعد تحديثات أندرويد الأمنية أمرا ليس جديدا، حيث سبق أن عالجت سامسونج مشكلات مشابهة عبر تحديثات لاحقة.

وحتى صدور حل رسمي، ينصح المستخدمون بمراقبة استهلاك البطارية وتقديم تقارير مفصلة عبر قنوات دعم سامسونج لمساعدة الشركة في تحديد سبب المشكلة.