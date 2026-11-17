شهدت مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الاثنين، وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا داخل منزله، إثر تعرضه لواقعة تسمم، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثمان شاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، عقب وفاته داخل محل إقامته بمدينة الفرافرة.

وبالفحص، تبين أن المتوفى يُدعى «نادر. ر. م»، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وأشارت المعلومات الأولية إلى مروره بأزمة نفسية قبل الواقعة.

وجرى إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الوفاة وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.