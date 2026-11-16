ضبط 3 أطنان لبن فاسد داخل مصنع ألبان بدون ترخيص ومشروبات كحولية بمخزن في أسيوط

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط حملات رقابية مسائية على الأسواق والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 3 أطنان من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع ألبان يعمل بدون ترخيص بمركز القوصية، بالإضافة إلى ضبط مخزن غير مرخص بداخله مشروبات كحولية ومسكرات مخالفة للقانون بمركز ديروط.

جاءت الحملات بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار ومخالفة القوانين.

وقال الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، إن إدارة تموين القوصية تمكنت خلال حملة رقابية من ضبط مصنع ألبان يعمل دون ترخيص، وعُثر بداخله على 3 أطنان من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الحملة أحمد عبد الفضيل، مدير إدارة تموين القوصية، وسامح عبد العال، ومحمد جميل.

وفي مركز ديروط، تمكنت إدارة التموين، بالاشتراك مع مجلس المدينة، من ضبط مخزن يُدار دون ترخيص، وبداخله مشروبات كحولية ومسكرات بالمخالفة للقانون.

وشارك في الحملة محمد سليم، مدير إدارة تموين ديروط، ومحمود أنور، ووليد جمال، رئيس مجلس مدينة ديروط.

وأكد وكيل مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين والتصدي لكافة صور الغش التجاري.