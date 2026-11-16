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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكبرة بالقوصية لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص والإعلانات

حملات مكبرة بالقوصية لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص والإعلانات وإعادة الانضباط للشوارع
حملات مكبرة بالقوصية لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص والإعلانات وإعادة الانضباط للشوارع

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب تكثيف الرقابة على المحال التجارية ومراجعة التراخيص وفحص الإعلانات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة بشوارع المدينة، بمشاركة محمود ياسين نائب رئيس المركز، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتشغل الأرصفة والطرق العامة، فضلًا عن مراجعة التراخيص التجارية وفحص الإعلانات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشارع وتيسير الحركة المرورية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع أية تجاوزات يتم رصدها، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية للشوارع والميادين التي تشهد حملات رفع الإشغالات، لضمان عدم عودتها مرة أخرى، والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام دون عوائق.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ الحملات اليومية والمفاجئة بمختلف المناطق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع متابعة نتائج الحملات على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط بالشوارع، ويحسن حركة المرور، وييسر تنقل المواطنين.

أسيوط إزالة الإشغالات حرم الطريق العام شرطة المرافق السيولة المرورية

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