كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونائبه ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة للتشاور حول هوية خليفة المغربي حسين عموتة.

قال الإعلامي أمير هشام عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.:

انتهاء الجلسة الثلاثية بين الكابتن الخطيب عن طريق تطبيق زووم والأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ ( انتهت من حوالي ٤٥ دقيقة تقريباً )

تابع: المشاورات ممتدة وهناك مقترح بتعين مدير فني مصري مؤقت لحين التعاقد مع مدرب اجنبي مناسب للنادي وشخصيته ( مجرد اقتراح ) من الوارد ان يتحول إلى قرار رسمي.

أضاف: في هذه الحالة قد يتم اختيار الكابتن محمد يوسف او الكابتن سامي قمصان.

واصل: الكابتن حسام البدري لا يزال في الصورة وحال الاستقرار على تعينه سيكون بتعاقد على الاقل لمدة موسم ونصف.

واستطرد: كولر اقتراح عودته للاهلي كان مجرد " الدردشة " حتى الان بين بعض اعضاء المجلس لكن هناك صعوبة في إعادته لأسباب منطقية تتعلق بطريقة رحيله عن النادي والشكاوى التي تقدم بها ضد النادي هو و مساعديه في وقت سابق.