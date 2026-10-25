رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ونائب محافظ القاهرة يشهدان انطلاق الحملة القومية للتطعيم

شهد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والمهندسة منى البطراوي، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والشيخ عبد الموجود دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، بمُجمَّع معاهد مدينة نصر النموذجي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

​وتابع المسؤولون انتظام عمل الفرق الطبية، واطمأنوا على توفير التسهيلات اللازمة لتقديم التطعيمات بصورة آمنة ومجانية للتلاميذ المستهدفين من عمر تسعة أشهر وحتى عشر سنوات، بما يشمل طلاب المعاهد الابتدائية والحضانات.

​وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي حرص الأزهر الشريف -بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر- على صحة وسلامة التلاميذ، مشيرًا إلى التنسيق الدائم بين قطاع المعاهد والأجهزة التنفيذية لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة.

​من جهتها، أكدت المهندسة منى البطراوي حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، وتسهيل عمل الفرق الطبية لضمان وصول التطعيمات لجميع الطلاب المستهدفين.