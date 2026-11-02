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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق جمصة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام المول الجديد على طريق جمصة- طلخا بمحافظة الدقهلية.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة  يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام المول الجديد بطريق جمصة،

 وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من:
بدوي علي بدوي، 42 عاما ، مقيم منية النصر، اشتباه نزيف بالمخ وما بعد الارتجاج.
السعيد السعيد النحاس، 55 عاما ، مقيم الرياض بمنية النصر، اشتباه كسر بالعمود الفقري وأنور محمد منصور، 44 عاما ، مقيم ميت عاصم بمنية النصر، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بالوجه.


وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونيو

الدقهليه محافظة جمصة طلخا

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