رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد الجامعة المصرية الصينية ويشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، الأستاذة الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة المصرية الصينية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين مجلس الدولة والجامعة المصرية الصينية، وتوطيد أوجه التعاون العلمي والعملي بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، بما يسهم في دعم الدراسات القانونية والربط بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي.

وخلال اللقاء، رحّب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب برئيسة الجامعة والوفد المرافق لها، مؤكدًا أهمية التعاون بين مجلس الدولة والمؤسسات الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية في دعم الدراسات القانونية وإعداد الكوادر المؤهلة، بما يعزز الوعي القانوني ويرسخ مبادئ سيادة القانون.

ومن جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة رشا الخولي عن اعتزازها بالتعاون مع مجلس الدولة، مثمنةً الدور الوطني والقضائي الذي يضطلع به المجلس باعتباره حصنًا للحقوق والحريات، وأحد أعمدة إرساء سيادة القانون وتحقيق العدالة. كما أكدت أهمية هذا التعاون في تعزيز الصلة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة أمام طلاب القانون للتعرف على الخبرات القضائية والقانونية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية متميزة قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة القانونية.

وفي ختام اللقاء، شهد الجانبان توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والجامعة المصرية الصينية، حيث وقّع البروتوكول عن مجلس الدولة المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، وعن الجامعة المصرية الصينية الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية.