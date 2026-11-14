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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأونروا: أكثر من 90% من سكان غزة يعيشون في الخيام.. وتحذير من أزمة شتوية

معاناة في خيام غزة
معاناة في خيام غزة
محمد على

حذّر القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، كريستيان سوندرز، من أزمة إنسانية وشتوية وشيكة وخطيرة في قطاع غزة، كاشفاً أن أكثر من 90% من الفلسطينيين في القطاع يعيشون داخل خيام أو تحت أغطية بلاستيكية أو في منازل نصف مدمرة، ومهددين بالنوم وسط مياه الفيضانات مع اقتراب أمطار الشتاء.

ذكر سوندرز، في مقابلة في العاصمة الألمانية برلين: “الوضع خطير للغاية”، مشدداً على ضرورة تسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار قبل حلول فصل الشتاء، ومضيفاً: “نحن مقبلون على الشتاء، وستكون هناك أمطار غزيرة كما يحدث كل عام، وبسبب تدمير البنية التحتية ستتراكم المياه حول أماكن معيشة السكان، وسينام الناس في المياه والبرد القارس.. لا يمكننا السماح باستمرار هذه الظروف”.

طالب سوندرز ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى إلى تكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لرفع القيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية والسماح بمضي جهود التعافي قدماً، مؤكداً: “من الواضح أننا نريد أن نرى تصاعداً في مستوى الضغط حتى نتمكن من المضي قدماً”.

أكد سوندرز أن الغالبية الساحقة من سكان قطاع غزة تضررت جراء الدمار والتهجير القسري منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، قائلاً: “لا يزال لدينا أكثر من 90% من السكان يعيشون في خيام أو تحت أغطية بلاستيكية أو في منازل نصف مدمرة”، ومبيناً أن أزمة المأوى تتضاعف بفعل مشاكل خطيرة في الإمدادات الغذائية.

ولفت إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون سوء تغذية واسع النطاق لأن الفواكه والخضروات الطازجة لا تزال غير متوفرة إلى حد كبير، وفي حال توفرها تكون أسعارها بعيدة عن متناول الغالبية العظمى من السكان، موضحاً أن 3% فقط من الأراضي في قطاع غزة باتت صالحة للزراعة.

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