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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تقرر إعدام آلاف الدببة بعد هجمات أودت بحياة 36 شخصا

دب روسي
دب روسي
خاطر عبادة

أعلنت السلطات الروسية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تزايد أعداد الدببة البنية بعدما أسفرت 87 هجمة منذ بداية العام عن مقتل 36 شخصاً.

وفقا لوكالة فرانس برس، قررت روسيا إعدام 30% من الدببة البنية للسيطرة على أعدادها، بعد أن أودت هجمات الدببة بحياة 36 شخصا هذا العام، حيث يتواجد في البلاد أكثر من 300 ألف دب.

وجاء ​في ‌بيان لوزارة الموارد الطبيعية ​الروسية صدر أمس الجمعة، أن هذه القرار يهدف إلى السيطرة ‌بشكل أفضل على أعداد الدببة وتقليل الهجمات، وتم اعتماده بالفعل لدى وزارة العدل.

تسجيل أكثر من 12 ألف بلاغ 


وأوضحت الوزارة الروسية "أنه منذ بداية العام، ورد أكثر من 12 ​ألف بلاغ في روسيا بشأن اقتراب ‌الدببة البنية من المناطق المأهولة بالسكان، ووقعت 87 هجمة، أسفرت عن مقتل 36 شخصا".

وأضافت "في ظل هذا الوضع، تم اتخاذ قرار ‌بإلغاء القيود ووضع حد أقصى للإعدام يبلغ 30 بالمئة من أعداد ​الدببة البنية في كل منطقة".

فيما لم يشر تقرير الوزارة الروسية إلى موعد بدء عمليات الإعدام أو مدتها.


308 ألف دب روسي


وكشفت تقديرات ​الوزارة إلى وجود 308 آلاف دب في ​روسيا، وقالت إن نسب الإعدام تتباين ​من منطقة لأخرى، إذ تبلغ 14% في شبه جزيرة كامتشاتكا و19% في منطقة كراسنويارسك بغرب سيبيريا.

وخصصت الوزارة ميزانية تبلغ أكثر من 970 ألف دولار لتمويل إعدام الدببة المعروفة باقترابها من الناس وبالتغذي على مكبات النفايات.

وفقا لتقارير حكومية، فقد زاد عدد الدببة البنية بأكثر من مثليه خلال العقود الثلاثة ​الماضية، وهو ما يرجع لأسباب منها قصر الشتاء واعتدال درجات الحرارة فيه.

إعدام آلاف الدببة في روسيا روسيا دب روسي

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