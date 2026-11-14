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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة مقاومة الجدار ترصد 11 مخططاً استيطانياً جديداً بالضفة الغربية

مستوطنات
مستوطنات
محمد على

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططاً استيطانياً جديداً يستهدف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة. 

تهدف هذه المخططات إلى إضافة 895 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب تطوير مناطق صناعية وتجارية لتعزيز البنية الاقتصادية للمستوطنات.

أوضحت الهيئة أن هذه المشاريع تتوزع على ثلاث مسارات متكاملة تشمل زيادة الكثافة السكنية وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق عمرانية وصناعية.

 وتتركز هذه المخططات في محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والخليل، بالإضافة إلى التجمعات الاستيطانية في منطقة «غوش عتصيون».

في محافظة قلقيلية، رصدت الهيئة مخططاً لتوسعة الحي السكني في مستوطنة «كدوميم» المقامة على أراضي قرية كفر قدوم، حيث سيتم بناء 288 وحدة إضافية. ويمتد هذا المشروع على مساحة تتجاوز 158 دونماً، ويهدف إلى تعزيز الامتداد العمراني للمستوطنة على حساب أراضي المواطنين.

شهدت محافظة سلفيت تحركات استيطانية مكثفة، حيث جرى إقرار مخططين في مستوطنة «أريئيل» يتضمن أحدهما إضافة 98 وحدة سكنية شمال المستوطنة. كما شملت القرارات تحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء سكنية وطرق ومرافق عامة لخدمة المستوطنين.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فقد صادقت سلطات الاحتلال على مخطط لمستوطنة «تلمون» يتضمن بناء 200 وحدة استيطانية إضافية على مساحة 65 دونماً.

كذلك، في محافظة نابلس، جرى تحويل أراضٍ زراعية فلسطينية إلى مناطق سكنية وطرق في مستوطنة «ألون موريه»، مع إضافة 83 وحدة سكنية جديدة. ويجسد هذا الإجراء سياسة الاحتلال في مصادرة الأراضي المنتجة وتحويلها إلى كتل إشغال عمراني تخدم المشروع الاستيطاني.

أقرت سلطات الاحتلال مشروعاً صناعياً وتجارياً ضخماً في مستوطنة «كريات أربع» بالخليل، يمتد على مساحة تزيد عن 165 دونماً من الأراضي الزراعية. ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة اقتصادية للحرف والصناعات الخفيفة، مما يزيد من ارتباط المستوطنة بالأراضي المحيطة بها.

حذرت هيئة مقاومة الجدار من أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يؤدي إلى بناء منظومة استيطانية متكاملة تخنق التجمعات الفلسطينية. وأكدت أن تحويل الأراضي الزراعية إلى مرافق استيطانية يقلص فرص النمو الطبيعي للفلسطينيين ويهدد التواصل الجغرافي بين مدنهم وقراهم.

هيئة مقاومة الجدار 11 مخططاً استيطانياً المستوطنات الضفة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استيطانياً المواطنين محافظات الضفة الغربية 895 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنات ارتباط المستوطنة بالأراضي المحيطة

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