الصحف التركية تحتفي بإنجار صلاح.. نجم طرابزون سبور يصنع التاريخ في مصر

احتفت الصحف التركية بالإنجاز الجديد الذي حققه نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف طرابزون سبور، محمد صلاح مع منتخب مصر بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمصر.برصيد 70 هدفا.

غلاف صحيفة حرييت التركية

صاحب أعلى رصيد من الأهداف في تاريخ مصر

وقالت صحيفة "حرييت" في مقالها بعنوان "نجم طرابزون سبور يصنع التاريخ في مصر"، إن قائد المنتخب المصري صنع التاريخ بتسجيله هدفين ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأضافت حرييت: وصل محمد صلاح إلى 70 هدفاً بفضل ركلة جزاء بانينكا التي سددها في مباراة مالاوي، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري.

وفي مباراة المجموعة الثانية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، فازت مصر على مالاوي بنتيجة 5-0.

سجل أهداف مصر كل من ناصر ماهر في الدقيقة السادسة، وعمر مرموش في الدقيقة العاشرة، ومحمد هاني في الدقيقة التاسعة والثلاثين، ومحمد صلاح في الدقيقة الرابعة والثمانين. وفي الوقت بدل الضائع، سجل صلاح هدفًا آخر من ركلة جزاء ليحسم النتيجة النهائية للمباراة.



صلاح يحفر اسمه في تاريخ الكرة المصرية



كما واصلت حرييت "أنه بهذا الفوز، رفع صلاح رصيده التهديفي مع المنتخب الوطني إلى 70 هدفاً، متجاوزاً بذلك حسام حسن، المدرب السابق للمنتخب المصري، الذي سجل 69 هدفاً. وبهذا، حفر صلاح، الذي بدأ مسيرته مع المنتخب المصري عام 2011، اسمه في تاريخ كرة القدم المصرية.

وتتصدر مصر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات في التصفيات، بينما تحتل مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

غلاف صحيفة صباح التركية

صباح: محمد صلاح يصنع التاريخ



وعنونت صحيفة "صباح" التركية "محمد صلاح يصنع التاريخ.

وأبرزت الصحيفة قائلة إنه في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، استضافت مصر منتخب مالاوي، وفازت مصر بالمباراة بنتيجة 5-0، وصنع نجم طرابزون سبور، محمد صلاح، التاريخ بتسجيله هدفين في المباراة، وأصبح النجم المصري الهداف التاريخي للبلاد برصيد 70 هدفاً مع المنتخب المصري.

يني شفق تبرز تألق نجما طرابزون سبور مع منتخبي بلديهما

يني شفق: صلاح يسجل هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة

من جهتها، أبزرت صحيفة يني شفق، أنه في فوز مصر الساحق على مالاوي بخماسية نظيفة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تألق محمد صلاح بتسجيله هدفين، وافتتح اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً التسجيل في الدقيقة 84، وحسم الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5.

وأضافت: كان صلاح أفضل لاعب في المباراة من حيث التمريرات الحاسمة، حيث قدم 6 تمريرات حاسمة. كما سدد النجم المصري 4 تسديدات على المرمى من أصل 6 محاولات، وبلغت دقة تمريراته 83%.

وأشارت إلى أن صلاح، الذي برز هذا الموسم مع طرابزون سبور بأهدافه وتمريراته الحاسمة، واصل أيضاً أدائه الفعال مع المنتخب الوطني.

ليلة تألق نجما طرابزون سبور

كما أبرزت الصحيفة تألق كل من محمد صلاح، واللاعب الألباني إرنست موتشي، نجما طرابزون سبور، مع منتخبي بلدهما في مباريات الجمعة.



وقالت الصحيفة “واصل اللاعبان اللذان لعبا دورًا بارزًا في خط هجوم الفريق الأحمر والأزرق هذا الموسم تألقهما خلال فترة التوقف الدولي وساهم نجما طرابزون سبور، المتنافس على لقب الدوري التركي الممتاز، في انتصارات منتخبي بلديهما بتسجيلهما الأهداف”.