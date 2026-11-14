اقتصادية النواب تناقش التحول إلى الدعم النقدي وتأمين السلع الاستراتيجية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الثلاثاء المقبل، طلبات إحاطة بشأن تأخر مأموريات الخبراء في القضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية بمحافظة الإسكندرية، وتأخير إصدار تصاريح الدفن وإجراءات الحوادث بسبب نقص أطباء الطب الشرعي.

مخاطر إعادة تمويل الدين الحكومي

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة مخاطر إعادة تمويل الدين الحكومي وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتزايد انكشاف هيكل الدين الحكومي على العملات الأجنبية، وما يرتبط بذلك من مخاطر سعر الصرف وإعادة التمويل في ظل تشديد الأوضاع النقدية والتمويلية العالمية.

كما تبحث تقادم البيانات المعلنة على موقع وزارة المالية، وشكاوى المواطنين والممولين من تعطل وصعوبة استخدام التطبيق الإلكتروني للتصرفات العقارية، وتحقيق العدالة بين الممولين الملتزمين والمتأخرين في منظومة الضرائب العقارية.

وتبحث اللجنة الاقتصادية خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول إلى الدعم النقدي، ومعايير استهداف العدالة الاجتماعية وتنقية البيانات والآليات التنفيذية لتطبيق المنظومة، إلى جانب خطة الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.

كما تناقش طلبات إحاطة بشأن عدم تطبيق معايير العدالة الاجتماعية في تنقية قواعد بيانات الدعم، وإيقاف البطاقات التموينية لآلاف المواطنين، والمخالفات المالية والإدارية بشركتي الدلتا للسكر والسكر والصناعات التكاملية المصرية، وتأخر صرف مستحقات العاملين بمديريات التموين، وارتفاع أسعار السلع وتراجع الرقابة التموينية وانتشار الممارسات الاحتكارية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.

