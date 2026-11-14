بشير عبد الفتاح: واشنطن تقترب من الرؤية المصرية بشأن الإخوان.. والغرب مطالب بإنهاء مؤسسات الجماعة

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في الشؤون السياسية، أن المواقف الأمريكية الأخيرة تجاه جماعة الإخوان تعكس تحولًا مهمًا في طريقة تعامل واشنطن مع التنظيم، وتؤشر إلى تزايد الاقتناع بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أنشطته ووقف مصادر دعمه المالي.

الحديث عن تجميد الأصول المالية

وقال عبد الفتاح، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، إن تصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بشأن دعم مصر في مواجهة جماعة الإخوان، والإشادة بتصنيفها كيانًا إرهابيًا بشكل دائم، تمثل تطورًا مهمًا في الموقف الأمريكي، لا سيما مع الحديث عن تجميد الأصول المالية وقطع قنوات التمويل.

ولفت إلى أن هذه المواقف تتسق مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حذر فيها من خطورة الجماعة، معتبرًا أنها تمثل تحولًا في التعاطي مع ملف الإخوان، بعد سنوات من الخلافات والجدل بين القاهرة وعدد من العواصم الغربية بشأن طبيعة التنظيم وأنشطته.

ممارسة ضغوط على مصر

وأوضح أن الدولة المصرية طالبت المجتمع الدولي، منذ تسعينيات القرن الماضي، بتبني موقف واضح تجاه جماعة الإخوان، وتصاعدت هذه المطالب منذ عام 2001، في الوقت الذي كانت فيه بعض الدول الغربية تطرح إمكانية مشاركة الجماعة في العمل السياسي والمدني، وتستغل هذا الملف في ممارسة ضغوط على مصر.

أهمية المواقف الأمريكية الأخيرة

وشدد عبد الفتاح على أن أهمية المواقف الأمريكية الأخيرة لا تتوقف عند كونها تأييدًا للرؤية المصرية، وإنما تكمن في إمكانية البناء عليها لإحداث تحرك دولي أوسع، مطالبًا الدول الغربية باتخاذ إجراءات فعلية تستهدف الكيانات والمؤسسات المرتبطة بالجماعة داخل أراضيها، وتجفيف مصادر تمويلها، وإنهاء أنشطتها، حتى لا تظل هذه المواقف مجرد تصريحات دون انعكاس عملي.