رئيسة وزراء اليابان تبدأ غدا جولة تشمل الصين و الفلبين لحضور سلسلة من الاجتماعات الدولية

تبدأ رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، غدًا /الاثنين/، جولة تشمل الفلبين و الصين تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الدولية.

وذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية أن طوكيو تسعى إلى ترتيب عقد قمة ثنائية مع الصين على هامش تلك الاجتماعات، ومن المقرر أن تشارك تاكايتشي، بعد غد /الثلاثاء/ في مانيلا، في اجتماعات على هامش القمة التاسعة والعشرين لصيغة "آسيان + 3" التي تجمع دول رابطة جنوب شرق آسيا مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وحضور أيضًا قمة قادة "الحوار الأمني الرباعي" (كواد)، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، والتي تعقد في مانيلا بعد غد، حيث تسعى رئيسة الوزراء اليابانية إلى التأكيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة المشاركين الآخرين على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي.