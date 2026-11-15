36 طائرة تصل أوكيناوا.. أمريكا تنشر أحدث مقاتلاتها في اليابان لأول مرة

بدأت القوات الجوية الأمريكية نشر أحدث طائراتها المقاتلة من طراز «إف-15 إي إكس» في قاعدة كادينا الجوية بمحافظة أوكيناوا اليابانية، في خطوة عسكرية لافتة تمثل أول انتشار لهذه المقاتلات في قاعدة أمريكية خارج الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية أن طائرات «إف-15 إي إكس» بدأت بالفعل الوصول إلى القاعدة، ضمن خطة لنشر 36 مقاتلة، في إطار جهود واشنطن لتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية في منطقة المحيط الهادئ.

وتُعد هذه الطائرات أحدث نسخة مطورة من مقاتلات «إف-15»، إذ تتميز بتجهيزات إلكترونية متقدمة وأنظمة محسّنة للحرب الإلكترونية، إلى جانب قدرتها الكبيرة على حمل الأسلحة، بما يعزز إمكاناتها في تنفيذ المهام العسكرية الحديثة.

ونقلت الوكالة عن قائد الجناح الثامن عشر للقوات الجوية الأمريكية، جون غالامور، قوله إن نشر هذه المقاتلات يمثل علامة فارقة للقوة الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، ويسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لليابان.

ويأتي الانتشار الجديد بالتزامن مع توجه القوات الجوية الأمريكية إلى إحلال المقاتلات الحديثة محل طائرات «إف-15» القديمة، حيث بدأت منذ عام 2022 تشغيل مقاتلات شبحية من طرازي «إف-22» و«إف-35» بالتناوب في قاعدة كادينا.

وتكتسب القاعدة أهمية استراتيجية كبيرة باعتبارها أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وأحد أبرز مواقع الانتشار العسكري الأمريكي في المحيط الهادئ، في ظل التحديات الأمنية المرتبطة بالصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، فرضت القوات الأمريكية في اليابان قيودًا على دخول وخروج المركبات الكهربائية المصنعة من شركة «بي واي دي» الصينية إلى القاعدة، اعتبارًا من أواخر أكتوبر، وسط مخاوف من احتمالات تسريب معلومات عسكرية عبر الكاميرات وأجهزة الاستشعار الموجودة بهذه المركبات.