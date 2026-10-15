طريقة عمل محشي بصل بالبرغل واللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

محشي بصل بالبرغل واللحمة المفرومة من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل محشي بصل بالبرغل واللحمة المفرومة، فيما يلي ….

مقادير محشي بصل بالبرغل واللحمة المفرومة



● لحمة مفرومة

● برغل

● بصل مسلوق

● ثوم

● بصل مفروم

● سمنة

● خضرة

● طماطم مفرومة

● صلصة طماطم

● رشة سكر

● مكعب مرق

● كمون

● بهارات

● رشة كركم

● ملح وفلفل

● خضار مشكل للأرضية

● مرقة

طريقة تحضير محشي بصل بالبرغل واللحمة المفرومة



يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف اللحمة المفرومة

ثم يضاف الطماطم وصلصة الطماطم ورشة السكر

ثم يضاف كل البهارات والبرغل ثم يسلق البصل ويحشى

ثم يرص على أرضية الخضار ثم يوضع الصلصة مع المرقة ويسقى البصل بقليل من المرقة

ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم